Generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je na isti novinarski konferenci dejal, da razmer v bolnišnicah na območju Gaze ni mogoče opisati z besedami. "Prenatrpane so z ranjenimi, ki ležijo na hodnikih, mrtvašnice so preobremenjene, kirurgi izvajajo operacije brez anestezije," je dejal. "Medtem ko zdravstvene potrebe naraščajo, se naše zmožnosti za njihovo zadovoljevanje zmanjšujejo," je opozoril.

Generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je na isti novinarski konferenci dejal, da razmer v bolnišnicah na območju Gaze ni mogoče opisati z besedami. "Prenatrpane so z ranjenimi, ki ležijo na hodnikih, mrtvašnice so preobremenjene, kirurgi izvajajo operacije brez anestezije," je dejal. "Medtem ko zdravstvene potrebe naraščajo, se naše zmožnosti za njihovo zadovoljevanje zmanjšujejo," je opozoril. Foto: Reuters

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



21.04 Z območja Gaze danes odšlo 365 civilistov

20.50 WHO poziva k varnostnim zagotovilom za dostavo pomoči v Gazi

18.48 Netanjahu: Kopenski spopadi v Gazi na vrhuncu

15.37 Izrael izvedel nove napade na infrastrukturo Hezbolaha v Libanonu

12.55 Hamas: Do zdaj je bilo ubitih 9.061 Palestincev, med njimi 3.760 otrok

11.19 IDF: Prebili smo prvo obrambno črto Hamasa

9.47 Na evakuacijo iz Gaze čaka sedem tisoč tujcev in dvojnih državljanov

7.57 Izrael še tretjič napadel begunsko taborišče Džabalija v Gazi

7.25 Biden pozval k premoru v Gazi

6.21 Še ena noč hudih spopadov v Gazi

6.15 Unicef: V sredo je bilo v Gazi ubitih ali ranjenih več kot 400 otrok

6.08 V Gazi je še vedno več kot 20 tisoč ranjenih

21.04 Z območja Gaze danes odšlo 365 civilistov

Z območja Gaze je danes preko mejnega prehoda Rafa odšlo v Egipt 365 civilistov, je sporočilo egiptovsko ministrstvo za zdravje. Med njimi je bilo 21 ranjenih Palestincev in 344 tujih državljanov, med njimi 72 otrok, poroča britanski BBC.

Prvi dan, ko je bilo od začetka konflikta dovoljeno omejenemu številu civilistov zapustiti območje Gaze, je v Egipt v sredo prišlo 46 ranjenih Palestincev ter okoli 320 tujih državljanov.

20.50 WHO poziva k varnostnim zagotovilom za dostavo pomoči v Gazi

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes pozvala k varnostnim zagotovilom za dostavo humanitarne pomoči, še posebej medicinske pomoči bolnišnicam na območju Gaze. Opozorila je, da prevoz pomoči ovirata sprti strani, od katerih je skoraj nemogoče dobiti varnostna zagotovila, poročajo tuje tiskovne agencije.

Direktor WHO za izredne razmere Michael Ryan je na novinarski konferenci v Ženevi opozoril, da je ena stvar pripeljati tovornjake s humanitarno pomočjo čez mejo v območje Gaze, druga pa to pomoč prepeljati do tistih v tej palestinski enklavi, ki jo potrebujejo.

Izpostavil je, da WHO ni še nikoli imel takšnih težav pri določanju osnovnih pravil delovanja glede minimalnih varnostnih zagotovil za humanitarne delavce, ki jim trenutno ni mogoče zagotoviti osnovne varnosti na terenu v Gazi, kar je nesprejemljivo.

Še posebej je izpostavil, da je skoraj nemogoče oskrbovati bolnišnice ter poudaril odgovornost vseh strani v konfliktu, da to omogočijo. Posebno odgovornost pa imajo okupacijske oblasti, ki "morajo zagotoviti, da so bolnišnice ne le zaščitene, ampak tudi oskrbovane v skladu s potrebami prebivalstva", je dejal.

Priznal je, da WHO, čeprav je v tesnih stikih z medicinskim osebjem na terenu, ne ve, kaj se morda dogaja pod temi bolnišnicami. Če pa želi Izrael bolnišnice evakuirati, mora zagotoviti varen prevoz pacientov v alternativne zdravstvene centre v sodelovanju s pristojnimi zdravstvenimi oblastmi, je dejal.

Generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je na isti novinarski konferenci dejal, da razmer v bolnišnicah na območju Gaze ni mogoče opisati z besedami. "Prenatrpane so z ranjenimi, ki ležijo na hodnikih, mrtvašnice so preobremenjene, kirurgi izvajajo operacije brez anestezije," je dejal. "Medtem ko zdravstvene potrebe naraščajo, se naše zmožnosti za njihovo zadovoljevanje zmanjšujejo," je opozoril.

Izpostavil je tudi, da je bilo od začetka konflikta 7. oktobra napadenih 218 zdravstvenih ustanov in osebja na palestinskih območjih. V Izraelu je bilo takih napadov 19. Znova je pozval k humanitarni prekinitvi ognja.

18.48 Netanjahu: Kopenski spopadi v Gazi na vrhuncu

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je danes dejal, da so boji v kopenski operaciji na območju Gaze "na vrhuncu". Dejal je, da je izraelska vojska "dosegla impresivne uspehe" in da napreduje ter da je prešla obrobje mesta Gaza, poroča britanski BBC, ki navaja sporočilo premierjevega urada.

Dopisnik BBC je pred tem poročal, da se izraelska vojska na petih območjih na severu območja Gaze spopada s pripadniki palestinskega skrajnega gibanja Hamas.

BBC sicer navaja, da gre za relativno majhno območje, saj je v mirnodobnem času bilo mogoče od severa območja do mesta Gaze priti v 15 minutah, vojska pa je za to potrebovala dva dni, kar kaže na to, da napreduje počasi.

Izraelska vojska je kopensko ofenzivo začela minuli konec tedna, potem ko jo je med zračnimi napadi na območje Gaze napovedovala že nekaj časa, pred tem pa prebivalce pozvala, naj se s severa območja umaknejo na jug. V kopenskih spopadih je bilo po podatkih Izraela ubitih najmanj 18 izraelskih vojakov.

Po palestinskih podatkih je bilo v izraelskih napadih doslej ubitih več kot devet tisoč Palestincev.

Po podatkih Izraela pa je bilo v napadu Hamasa 7. oktobra, ki je sprožil izraelske povračilne napade, ubitih 1.400 Izraelcev. Takrat so za talce po danes objavljenih podatkih izraelske vojske zajeli najmanj 242 ljudi. Tiskovni predstavnik vojske Daniel Hagari je ob tem dejal, da naj bi bila večina talcev živa.

Skupina neodvisnih strokovnjakov ZN za človekove pravice, med njimi tudi posebna poročevalka ZN za zasedena palestinska ozemlja Francesca Albanese, so se danes pridružili številnim pozivom Izraelu k humanitarni prekinitvi ognja, Hamasu pa k izpustitvi vseh talcev. Opozorili so, da se izteka čas za preprečitev genocida nad Palestinci in humanitarne katastrofe v Gazi. "Čas za ukrepanje je zdaj. Odgovorni so tudi zavezniki Izraela, ki morajo takoj ukrepati in preprečiti njegovo katastrofalno ravnanje," so poudarili po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

15.37 Izrael izvedel nove napade na infrastrukturo Hezbolaha v Libanonu

Izraelske sile so danes nadaljevale letalske napade na infrastrukturo šiitskega oboroženega gibanja Hezbolah v Libanonu. V sredinem izraelskem obstreljevanju sta v Libanonu umrli dve osebi, izraelske sile pa so danes izvedle tudi več racij na Zahodnem bregu, v katerih so umrli trije Palestinci.

Izraelske sile so danes zadele infrastrukturo Hezbolaha in pri tem trdile, da gre za odziv na rakete, izstreljene iz Libanona na sever Izraela. Hezbolah je medtem sporočil, da je sestrelil izraelsko brezpilotno letalo.

Od začetka najnovejše zaostritve bližnjevzhodne krize je bilo na libanonski strani meje z Izraelom ubitih najmanj 66 ljudi – večinoma borcev Hezbolaha, pa tudi civilistov. Izrael medtem poroča o devetih smrtnih žrtvah. Foto: Gulliverimage

Libanonska vojska je danes našla trupla dveh pastirjev, starih 20 in 22 let, ki sta sprva veljala za pogrešana. Ubita naj bi bila v izraelskem obstreljevanju.

Mirovna misija ZN v Libanonu (Unifil) je v sredo sporočila, da je Izrael začasno prenehal obstreljevati območje, da bi mirovnikom in libanonski vojski omogočil najti pastirja, iskanje pa je bilo prekinjeno zaradi teme in prisotnosti min na območju.

12.55 Hamas: Do zdaj je bilo ubitih 9.061 Palestincev, med njimi 3.760 otrok

Po podatkih ministrstva za zdravje v Gazi, ki je pod upravo teroristične organizacije Hamas, je bilo v izraelskih napadih na Gazo od 7. oktobra ubitih najmanj 9.061 ljudi. Dodaja, da je bilo med ubitimi 3.760 otrok in 2.326 žensk. Po podatkih ministrstva je bilo ranjenih približno 32 tisoč ljudi.

Ob tem je sporočilo tudi, da 16 od 35 bolnišnic v enklavi zaradi pomanjkanja goriva ne more več obratovati, preostale pa ponujajo zelo omejeno zdravstveno oskrbo.

11.19 IDF: Prebili smo prvo obrambno črto Hamasa

Tiskovni predstavnik izraelske vojske (IDF) Daniel Hagari pravi, da so kopenske sile s podporo iz zraka in morja prebile Hamasovo prvo obrambno črto v severni Gazi.

Izraelski poveljnik je dejal, da so izraelske sile pred "vrati mesta Gaza". Ponoči je bilo v mestu slišati glasne eksplozije in granatiranje, tudi v bližini bolnišnice Al-Quds, poroča palestinski Rdeči polmesec.

Izraelske oblasti so pred tem bolnišnico opozorile na takojšnjo evakuacijo, vendar so predstavniki ZN dejali, da je to nemogoče, ne da bi ogrozili življenja pacientov.

Poleg tega je IDF zjutraj poročala, da je število izraelskih vojakov, ubitih v kopenskih spopadih v Gazi, naraslo na 17.

9.47 Na evakuacijo iz Gaze čaka sedem tisoč tujcev in dvojnih državljanov

Na evakuacijo iz Gaze čaka približno sedem tisoč tujcev in dvojnih državljanov, je danes sporočilo egiptovsko zunanje ministrstvo. Po podatkih palestinskih oblasti naj bi sicer danes enklavo, ki jo skoraj en mesec oblegajo in obstreljujejo izraelske sile, zapustilo okoli 600 imetnikov tujih potnih listov.

Na srečanju s tujimi diplomati je pomočnik egiptovskega zunanjega ministra Ismail Khairat dejal, da se država pripravlja na evakuacijo tujih državljanov prek mejnega prehoda Rafa na jugu Gaze. Po njegovih besedah gre za približno sedem tisoč ljudi več kot 60 narodnosti.

Ob tem je diplomatom podal informacije o dokumentih, ki so potrebni za vstop v Egipt, ni pa navedel časovnega okvira evakuacije. Po seznamu palestinskih mejnih organov naj bi medtem danes Gazo zapustilo okoli 600 imetnikov tujih potnih listov, poročajo tuje tiskovne agencije.

7.57 Izrael še tretjič napadel begunsko taborišče Džabalija v Gazi

Izraelska vojska nadaljuje obstreljevanje in kopensko ofenzivo na Gazo. Danes zjutraj so izraelska vojaška letala znova napadla okolico tamkajšnje bolnišnice Al Kuds, v kateri je trenutno okoli 14 tisoč civilistov, je sporočil palestinski Rdeči polmesec. Izraelske sile so še tretjič v treh dneh ciljale tudi begunsko taborišče Džabalija.

V prvih dveh izraelskih napadih na Džabalijo v torek in sredo je bilo ubitih skoraj 200 ljudi, več kot 750 pa je bilo ranjenih. V tretjem napadu so umrli najmanj trije Palestinci, številni pa so bili ranjeni. Okoli 120 ljudi je pogrešanih, so po poročanju katarske televizije Al Džazira sporočile palestinske oblasti v enklavi.

7.25 Biden pozval k premoru v Gazi

Ameriški predsednik Joe Biden je v sredo v odgovor na poziv k premirju v Gazi izrazil željo po premoru, da bi lahko oblegano enklavo zapustili talci. Predsednik ZDA je na shodu v Minnesoti v družbi okoli 200 svojih podpornikov pozdravil prve odhode ameriških državljanov čez mejni prehod Rafa. Skupno naj bi bilo sicer v Gazi 400 Američanov.

"Mislim, da potrebujemo premor. Premor pomeni dati čas, da spravimo ven ujetnike," je povedal 80-letni voditelj. Kasneje so v Beli hiši pojasnili, da je predsednik ob omembi ujetnikov govoril o talcih, ki so jih med vdorom v Izrael 7. oktobra zajeli pripadniki palestinskega oboroženega gibanja Hamas.

6.21 Še ena noč hudih spopadov v Gazi

V Gazi je minila še ena noč hudih spopadov. Kot poroča BBC, je bilo v zadnjih urah slišati nenehne zvoke eksplozij.

Palestinsko društvo Rdečega polmeseca je objavilo videoposnetek, posnet z okna bolnišnice Al Quds v Gazi, na katerem so zajeti zvoki eksplozij in svetli plameni.

Izraelska vojska svojih nočnih operacij v Gazi še ni komentirala.

6.15 Unicef: V sredo je bilo v Gazi ubitih ali ranjenih več kot 400 otrok

Med izraelskim obleganjem Gaze je bilo v sredo ubitih ali ranjenih več kot 400 otrok, je v sredo sporočil Unicef in ponovno pozval k takojšnjemu humanitarnemu premirju.

V 25 dneh vojne naj bi bilo ubitih 3.500 otrok, več kot 6.800 otrok naj bi bilo ranjenih. "To ne more postati nova normalnost," so še zapisali na Unicefu, poroča CNN.

6.08 V Gazi je še vedno več kot 20 tisoč ranjenih

Kljub prvim evakuacijam palestinskih bolnikov, tujcev in dvojnih državljanov v Egipt, je na območju Gaze še vedno več kot 20 tisoč ranjenih ljudi, so sporočili Zdravniki brez meja (MSF).

"Več kot 20 tisoč ranjenih ostaja v Gazi, kjer je dostop do zdravstvene oskrbe omejen zaradi blokade in nenehnega bombardiranja izraelske vojske," je humanitarna organizacija zapisala v izjavi v sredo.

"Tistim, ki želijo zapustiti Gazo, je treba dovoliti, da to storijo brez čakanja in ne da bi jim odrekli pravico do kasnejše vrnitve v Gazo," je dejal MSF, ki poziva k "takojšnji prekinitvi ognja".

Po navedbah egiptovskega uradnika je Gazo v sredo zapustilo 76 palestinskih ranjencev in 335 tujcev ter državljanov z dvojnim državljanstvom.