Izgubljen v divjini taval kar 17 dni

69-year-old Douglas County man found alive after 17 days lost in Oregon wilderness https://t.co/gHVeW8Ze5Y pic.twitter.com/OvExr7e6Gk — The Oregonian (@Oregonian) May 24, 2021

Burleigh se je v začetku maja odpravil na kampiranje v bližino slapu Toketee Falls v gozdu Umpqua. Vrniti bi se moral do 6. maja, a ker ga ni bilo nazaj, je žena policiji prijavila njegovo izginotje, poroča oregonlive.com.

8. maja so našli njegovo vozilo, še teden dni pozneje pa njegovo začasno zavetišče v divjini. V nedeljo so reševalci še enkrat preiskali območje in našli še eno njegovo zatočišče. V bližini so nato našli tudi Burleigha, ki je bil razen tega, da je čutil manjše bolečine, nepoškodovan. Helikopter ga je kljub temu odpeljal v najbližjo bolnišnico na pregled.