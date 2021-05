Po hudi delovni nesreči tri delavce odpeljali v bolnišnico

V podjetju Titan Livarna v Kamniku se je sinoči okoli 19.15 razlila taline. Dva delavca sta bila hudo opečena, še eden pa se je nadihal dima, saj je izliv taline zanetil več požarov. Vse tri delavce so oskrbeli reševalci in jih nato odpeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Kot navajajo, je pri prevozu posode s talino temperature okoli 1.800 stopinj Celzija posoda padla na postrojenje. Izlila se je taline, ki je pobrizgala dva delavca in ju močno opekla. Ob izlivu taline je prišlo tudi do večje poškodbe strojev in več požarov po proizvodnji.

Kraj dogodka so zavarovali gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Kamnik, ki so pogasili požare. Odklopili so elektriko, prezračili prostore, zaprli ventil za zrak in na prosto evakuirali deset ljudi. Do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči Kamnik in Ljubljana so pomagali hudo opečenima delavcema.

V nesreči, katere vzrok policija še preiskuje, je nastala večja materialna škoda na električni in strojni opremi.