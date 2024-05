V Angliji izbruhnil ogromen požar #video

Priče pojasnjujejo, da je pred požarom, ki je izbruhnil okoli šeste zjutraj, nastalo več eksplozij. Gost črn dim je mogoče videti več kot 30 kilometrov daleč. Poslovne objekte in trgovine v neposredni bližini požara so evakuirali, okoliškim prebivalcem pa so naročili, naj zaprejo okna.

Požar je izbruhnil v podjetju Super Smart Service, ki se ukvarja z dostavo različnih materialov, poroča Daily Mail.