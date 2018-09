Iz zapora v predmestju Tripolija pobegnilo okoli 400 zapornikov

Pobegli zaporniki so bili obsojeni zaradi različnih kaznivih dejanj. Med njimi so tudi podporniki nekdanjega libijskega diktatorja Moamerja Gadafija, ki so sodelovali v spopadih, na koncu katerih so sile libijskega nacionalnega prehodnega sveta leta 2011 voditelja ubile. S tem se je končal tudi osemmesečni upor proti Gadafijevemu režimu.

Vse od tedaj je libijska prestolnica središče bitk oboroženih skupin za vpliv. Samo od ponedeljka je bilo po podatkih libijskega ministrstva za zdravje v spopadih med milicami ubitih vsaj 49 ljudi, okoli 129 jih je bilo ranjenih.