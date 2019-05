Iz nigerijske provladne milice rešenih 900 otrok

Kot so sporočili iz Unicefa, so iz vrst Civilne skupne delovne skupine (CJTF), ki se proti skrajnežem Boko Harama bori skupaj z rednimi nigerijskimi silami, rešili 894 otrok, med katerimi je bilo 106 deklic.

Otroci žrtve konflikta

Otroci so bili po navedbah Unicefa izpuščeni v skladu z zavezo CJTF, da bo končal in preprečeval novačenje in uporabo otrok. "Otroci severovzhodne Nigerije so nosili breme tega konflikta," je na slovesnosti v mestu Maiduguri dejal direktor Unicefa v Nigeriji Mohamed Fall. "Uporabljali so jih v oboroženih skupinah v bojnih in nebojnih vlogah in priča so bili smrti, ubijanju in nasilju," je dodal.

CJTF je bil ustanovljen leta 2013 za zaščito lokalnih skupnosti na severovzhodu Nigerije pred napadi Boko Harama, a je v svoje vrste rekrutiral tudi na stotine otrok.

Pred dvema letoma je milica podpisala zavezo, da ne bo več novačila otrok vojakov in izpustila tiste, ki so že v njenih vrstah. Po podatkih Unicefa je bilo od takrat skupaj z današnjimi izpuščenih 1727 otrok. Sicer ni znano, koliko otrok še ostaja v milici.

Boko Haram se že več kot desetletje bori za vzpostavitev islamske države na severovzhodu Nigerije, konflikt pa se je razširil tudi na sosednje Niger, Čad in Kamerun. Tudi džihadisti so v svoje vrste rekrutirali na tisoče otrok.