Iz Nigerije prihajajo šokantni prizori #video

V 200-milijonski Nigeriji so razmere ob pandemiji novega koronavirusa še posebej skrb vzbujajoče. Država se je, podobno kot številne druge, na izbruh koronavirusa odzvala s strogimi ukrepi, a ker nima ne gospodarskih ne zdravstvenih virov, da bi sprejela pristope "zahodnega" sloga, več milijonom ljudi grozi še hujša revščina kot sicer.

Približno mesec dni po potrditvi prvega primera okužbe s koronavirusom je nigerijski predsednik Muhammadu Buhari razglasil karanteno za zvezne države Lagos, Kano in Ogun ter prestolnico Abuja in tako v samoizolacijo pahnil nekaj več kot 40 milijonov Nigerijcev.

Prebivalcem ne morejo zagotoviti denarnih nadomestil

Nepričakovan ukrep, ki mu je sledilo tudi zaprtje trgovin in drugih javnih ustanov, je sprožil jezo in nezadovoljstvo državljanov, ki so v večini primerov odvisni od prihodkov dela na črno. "Revnejše države enostavno nimajo zmogljivosti za prisilno ustavitev javnega življenja in prebivalci nimajo razkošja, da bi ukrepe spoštovali," je za stran Vox zapisala novinarka Kelsey Piper.

Zakaj karantena povzroča več škode v revnejših državah? "Skoraj vsi so zaposleni v neformalnih oblikah gospodarskih dejavnosti in so odvisni od dnevnega dela in zaslužka. Če te dejavnike združimo s slabim ekonomskim stanjem države, ki je nezmožna ponuditi pomoč tistim, ki jo zares potrebujejo, pride do množičnega stradanja in neupoštevanja vladnih ukrepov," je še pojasnila.

V Nigeriji karantena povzročila spopade

V nemilosti se prebivalci tako zatekajo k plenjenju hrane, ropu zaprtih trgovin, iz nekaterih predelov zaradi pomanjkanja in lakote celo poročajo o spopadih. Sredi aprila je bilo med ribarjenjem v eni izmed tamkajšnjih vasic ubitih najmanj 19 ljudi. Pristojni nemogoče razmere poskušajo omiliti z razdeljevanjem paketov hrane v najrevnejših predelih, a državi ne uspe zagotoviti dovolj živil za vse.

V Nigeriji so sicer potrdili 873 primerov okužbe z novim koronavirusom. Žarišče izbruha je zvezna država Lagos, kjer so zabeležili več kot 500 primerov, sledi ji prestolnica Abuja s 119 okužbami in zvezna država Kano, kjer so potrdili 73 primerov. Za posledicami bolezni covid-19 je do zdaj umrlo 28 ljudi.