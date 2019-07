Italijanska policija na Siciliji najema prostore od mafije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V mestu Vittoria na Siciliji ima italijanska policija sedež v poslopju, ki je v polovični lasti mafijske družine Luca. Italijanska finančna policija je danes potrdila, da so zgradbo v okviru racije proti mafijski družini zasegli.

Italijanski mediji so poročali, da je policija lastnikom za del zgradbe plačevala najemnino v višini 105.000 evrov letno. Družina Luca je polovično lastništvo poslopja pridobila leta 2012, ko je policija tam že imela svoje prostore.

Vodja regionalne policije Salvatore La Rosa je dejal, da tedaj notranje ministrstvo ni vedelo za povezave lastnikov z mafijo. Dodal je, da že več mesecev iščejo prostor, kamor bi se lahko preselili, zdaj pa bodo to še pospešili.

Finančna policija je o raciji proti mafijski družini poročala 1. julija, a tedaj ni bilo znano, da so preiskali tudi sedež policije v Vittorii. Družino obtožujejo, da je prala denar za mafijski klan Rinzivillo. Brata Francesco Antonio in Salvatore Luca ter sin slednjega Rocco so v priporu.