Italija ne bo uvedla obveznega cepljenja proti koronavirusu

Kot je minister povedal v pogovoru za javno televizijo Rai 3, naj bi Italija do konca januarja prejela cepivo za 1,7 milijona prebivalcev. Nato pa sčasoma še več. A šele spomladi bi lahko začeli izvajati množično cepljenje. Prednost pa bodo imeli zaposleni v zdravstvu in starejše osebe, je pojasnil minister, piše STA.

Bo Italija ukrepe podaljšala tudi čez božične praznike?

Italijanska vlada poleg tega zdaj razpravlja o ukrepih, ki naj bi veljali čez božične praznike. Sklep se pričakuje do 3. decembra. Takrat se namreč izteče sedanji odlok, s katerim je Italija uvedla semaforski sistem označevanja ogroženosti posameznih dežel. Med drugim namerava vlada v prazničnem času podaljšati odpiralni čas trgovin do 22. ure. Tako bi zmanjšali pritisk in gnečo. Varnostniki pa naj bi nadzorovali, da se pred nakupovalnimi središči ne bi nabirale vrste ljudi.

Minister je poleg tega potrdil načrt, da bi pouk v vseh šolah razen osnovnih deloval na daljavo do 7. januarja. To sicer ni po volji ne staršev ne ministrice za izobraževanje Lucie Azzoline. Ni pa še jasno, kaj bo letos s smučišči. Glede na zamisli vlade bi lahko bile kabinske žičnice zasedene največ 50-odstotno. Sedežnice pa bi lahko delovale s polno zmogljivostjo. Odprto pa je še, kaj bo z omejitvijo gibanja med posameznimi italijanskimi deželami.

V Italiji so medtem v nedeljo drugi dan zapored zabeležili manj okužb s koronavirusom kot v dnevih pred tem. V nedeljo so tako zabeležili 28.337 novih okužb in 562 mrtvih zaradi bolezni covid-19 v enem dnevu. V soboto so zabeležili 34.767 okužb in 692 smrti, je sporočilo ministrstvo za zdravje. Skupno so doslej v Italiji zabeležili 49.823 smrti zaradi bolezni covid-19, še navaja STA.