Islamska država v Indiji vzpostavila "provinco"

Skrajna skupina Islamska država (IS) je po spopadih med oboroženci in varnostnimi silami na območju Kašmirja prvič objavila, da je v Indiji vzpostavila "provinco". O ustanovitvi pokrajine "Wilayah of Hind" je v petek poročala tiskovna agencija Amak, ki je blizu IS, navaja britanska tiskovna agencija Reuters.

Agencija Amak je pri tem poročala tudi, da je IS v spopadih zadala žrtve indijski vojski v kraju Amshipora v kašmirskem okrožju Shopian.

Sporočilo IS se ujema z izjavo indijske policije, ki je v petek objavila, da je bil v spopadih v Shopianu ubit borec islamistične skupine Ishfaq Ahmad Sofi, še navaja Reuters.

Cilj sporočila IS o vzpostavitvi nove pokrajine naj bi bil okrepiti sloves te skrajne sunitske skupine, ki je v Iraku in Siriji doživela poraz in bila pregnana iz samooklicanega kalifata. V obeh državah je v določenem obdobju nadzirala ogromno ozemlja, navaja Reuters.

Ustanovitev "province" v regiji, kjer IS nima ničesar, kar bi bilo podobno dejanski vladavini, je absurdna, vendar je hkrati ne velja povsem odpisati, je opozorila direktorica ameriškega podjetja SITE Intelligence Group, Rita Katz, ki na spletu sledi islamskim skrajnežem.

IS je po porazu v Iraku in Siriji povečala hitre oborožene akcije in samomorilske napade. Med drugim je tudi prevzela odgovornost za velikonočne napade v Šrilanki, v katerih je umrlo najmanj 253 ljudi, med njimi 45 otrok. Tarče napadov v Šrilanki so bile katoliške cerkve in luksuzni hoteli, v katerih so bivali večinoma turisti iz zahodnih držav.