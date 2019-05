Irci aretirali četverico osumljencev za umor novinarke

29-letna McKeejeva je bila ustreljena v glavo med izgredi 18. aprila. Odgovornost za njeno smrt je prevzela Nova Ira, ki se je zanj tudi opravičila in sporočila, da so bili streli namenjeni policiji.

"Detektivi so opravili preiskavo v štirih hišah v mestu in v povezavi z nasiljem na ulicah Creggana v času umora Lyre McKee aretirali štiri osebe," je pojasnil višji detektiv severnoirske policije Jason Murhpy.

Štirje moški, stari 15, 18, 38 in 51 let, so trenutno v priporu in jih zaslišujejo, navaja AFP.

Med izgredi so jo ustrelili v glavo

29-letna McKeejeva je bila ustreljena v glavo med izgredi 18. aprila. Odgovornost za njeno smrt je prevzela Nova Ira, ki se je zanj tudi opravičila in sporočila, da so bili streli namenjeni policiji. Umor novinarke je obudil spomine na tri desetletja nasilja na Severnem Irskem. Obsodil ga je celoten politični spekter na Severnem Irskem in tudi v Republiki Irski.

Policija je v povezavi z njenim umorom predhodno aretirala še tri ljudi, dva moška, stara 18 in 19 let, ter 57-letno žensko, a so jih brez obtožbe že izpustili na prostost.