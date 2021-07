Iranec obtožen vojnih zločinov zaradi množičnih usmrtitev zapornikov #video

Hamida Nurija so aretirali pred dvema letoma, ko je prišel v švedsko prestolnico Stockholm. Očitajo mu, da je julija in avgusta 1988 sodeloval pri množičnih usmrtitvah zapornikov, ki so simpatizirali z levičarsko opozicijsko skupino Mudžahedin-e Kalk (MEK), znano tudi kot ljudska mudžahedinska organizacija Irana. Odvetnik je za medije sporočil, da njegov klient obtožbe zanika. Osumljen je tudi mučenja in nečloveškega ravnanja z zaporniki.

Swedish prosecutors have issued an indictement against #Hamid_Nouri for committing war crimes and murder in Iran in the 1988 massacre of political prsioners. Dozens of survivors will testify against him as assistant to the deputy prosecutor from 10 August 2021 until April 2022. pic.twitter.com/JSh4v879sh