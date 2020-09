Iran zaradi usmrtitve športnika ne bo izključen z OI

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kljub pritiskom mednarodnih organizacij in športnih zvez, po mnenju Coatesa ni vzvoda, da bi iransko reprezentanco izključili z OI.

"Težava je, ker usmrtitev Afkarija nima povezave s športnim dogodkom. Druga težava pa je ta, da imamo v Moku še vedno 50 posamičnih zvez članic, kjer za določene zločine obstaja smrtna kazen," je za avstralski časopis Sydney Morning Herald dejal Coates, sicer tudi predsednik Avstralskega olimpijskega komiteja.

Coates je kritičen do Irana, ki je v preteklosti že nekajkrat razjezil Mok. "Tudi že prej so se kdaj odločili, da ne bodo tekmovali, denimo proti Izraelu, za kar smo jih suspendirali. Ampak to je nekaj povsem drugega. Tu gre za nekoga, ki je bil obsojen na smrt. Seveda pa krožijo različne informacije o tem, da sojenje ni bilo ustrezno," je še dejal Coates.

Iranske oblasti so Afkarija obsodile na smrt, ker naj bi med protivladnimi protesti v Širazu leta 2018 ubil varnostnika.

Kljub številnim protestom mednarodnih organizacij so ga usmrtili 12. septembra v Širazu.

