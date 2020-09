Bach: Glavna skrb je še vedno organizacija varnih OI

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) Thomas Bach je po seji izvršnega odbora dejal, da je glavna skrb varna organizacija olimpijskih iger v Tokiu leta 2021. Obenem ni nobenega roka, do katerega bi se morali skupaj z organizacijskim odborom OI odločiti, na kakšen način bodo v koronski krizi potekale igre v japonski prestolnici.

Bach je dejal, da je prezgodaj, da bi o tem sploh govorili. "Ne vemo, kako se bo položaj razvijal, zato je prekmalu za postavljanje rokov. Ne vemo niti, kakšen bo svet jutri, kaj šele, da bi lahko pogledali 316 dni v prihodnost," je dejal prvi mož Moka, ki odšteva dneve do velikega dogodka.

V naslednjih dneh številni pomembni pogovori

Olimpijske igre v Tokiu, ki bi morale biti na sporedu med 24. julijem in 9. avgustom, so bile po odločitvi Moka, organizacijskega odbora iger ter mesta Tokio prestavljene na naslednje leto od 23. julija do 8. avgusta.

"V naslednjih dneh bomo imeli številne pomembne pogovore v zvezi z različnimi scenariji in ukrepi v zvezi z novim koronavirusom. Ob tem pa bomo ves čas zasledovali vodilo o varnih igrah za vse udeležence," je dodal nekdanji nemški sabljač.

Pri Moku ves čas intenzivno spremljajo tudi razvoj na področju cepiva za novi koronavirus ter izdelavo hitrih testov, kar bi lahko pripomoglo pri pripravi na OI.

Ob tem ves čas z budnim očesom spremljajo ostala velika tekmovanja in izmenjujejo informacije z njihovimi organizatorji, da bi imeli pred končnimi odločitvami kar najboljšo sliko glede razvoja športa v drugačni podobi od pričakovane.

"Prepričan sem le o eni stvari v tem nepredvidljivem svetu. In to je, da bo svet v času olimpijskih iger videti povsem drugače kot danes. Le tega ne vemo, kako drugačen bo," je še dejal Bach.