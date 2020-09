Iranskega rokoborca kljub številnim protestom usmrtili

Minuli teden so številni najvidnejši člani rokoborske skupnosti protestirali proti smrtni obsodbi Afkarija. Tudi ameriški predsednik Donald Trump je prek Twitterja pozval iranske oblasti, naj "se usmilijo tega mladeniča", predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) Thomas Bach pa je izjavil, da je Mok "izjemno zaskrbljen".

Just heartbreaking 😢



There is no bounds to the cruelty & pure evil of the #Iran regime, which just moments ago, executed champion wrester and political prisoner #NavidAfkari. His sole 'crime'? Standing up to the brutal Iran regime and demanding basic civil & human rights! pic.twitter.com/ylM8rOfHdc