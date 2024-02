Hudo spodletela usmrtitev. Smrtonosno injekcijo skušali vstaviti osemkrat.

Creecha so za zapahe spravili leta 1974. V zaporu je že prestajal dosmrtno ječo, ko je leta 1981 do smrti pretepel sojetnika, 22-letnega Davida Dala Jensena. Zaradi tega zločina so ga zdaj, več kot štiri desetletja kasneje, hoteli usmrtili.

The execution of serial killer Thomas Eugene Creech, Idaho's longest-serving death row inmate, was halted on Wednesday after the medical team assigned to administer a lethal injection failed to establish an IV line, officials said. https://t.co/ZJdUj0w5tu — ABC News (@ABC) February 28, 2024

Upravnik zapora Josh Tewalt. Foto: Guliverimage V sobo za usmrtitev so Creecha pripeljali v sredo ob 10. uri, potem pa so trije člani medicinske ekipe v veno poskušali osemkrat vstaviti iglo, je po dogodku povedal upravnik zapora Josh Tewalt. V nekaj poskusih žile niso mogli najti, v drugih so imeli pomisleke glede kakovosti vene. Preiskali so mesta v njegovih rokah, nogah, dlaneh in stopalih.

Upravnik je ob 10.58 sporočil, da prekinja usmrtitev.

Iz zapora so sporočili, da bo smrtni nalog za Creecha potekel in da že razmišljajo o naslednjih korakih. Odvetniki obsojenca so na ameriškem okrožnem sodišču nemudoma vložili novo prošnjo za prekinitev usmrtitve, češ da hudo neuspeli poskus usmrtitve dokazuje nesposobnost ministrstva, da izvede humano in ustavno usmrtitev.

Idaho to execute infamous serial killer who murdered at least 11 people. For nearly 50 years, Idaho's prison staffers have been serving Thomas Eugene Creech three meals a day, checking on him during rounds and taking him to medical appointments.



This Wednesday, some of Idaho's… pic.twitter.com/PnIdTOVqkq — ElsieAnna✝💜☮ (@BarbaraRom20315) February 26, 2024

Skrita identiteta osebja za usmrtitev

Pri usmrtitvi, ki je bila v Idahu prva v 12 letih, je bilo prisotnih šest uradnikov iz Idaha, vključno z državnim tožilcem Raulom Labradorjem, in štirje predstavniki medijev.

V ekipi za usmrtitev so bili prostovoljci, so sporočili iz oddelka za popravne kazni, njihova identiteta pa ostaja tajna. Zadolženi za vstavljanje injekcije s smrtonosnim pripravkom so imeli medicinsko izobrazbo, nosili so bela pokrivala za obraz v stilu balaklave in mornarsko modre kape, da bi prikrili svoje obraze.

Pred oknom so dogajanje opazovale medijske priče, še poroča Guardian. Foto: Guliverimage

Pri vsakem poskusu vstavitve intravenske injekcije je medicinska ekipa očistila kožo z alkoholom, vbrizgala raztopino za omrtvičenje, ponovno očistila kožo in nato poskušala uspešno namestiti intravenski kateter v veno. Vsak poskus je trajal nekaj minut.