Iranci volijo novega predsednika

Med štirimi kandidati le Masud Pezeškian pripada reformistični struji, preostali pa so izrazito konservativni. Najvišje naj bi kotirala predsednik iranskega parlamenta Mohamad Bager Galibaf in nekdanji jedrski pogajalec Said Džalili.

Poleg omenjene trojice se za predsedniški stolček poteguje še bivši notranji minister Mostafa Purmohamadi, medtem ko sta teheranski župan Alireza Zakani in eden od podpredsednikov države Amirhosein Gazizadeh-Hašemi svoji kandidaturi umaknila.

Gospodarska kriza in kritike na račun represije

Volitve potekajo v času, ko se z nafto bogata država sooča z gospodarsko krizo, povezano z mednarodnimi sankcijami zaradi svojega jedrskega programa, ter kritikami na račun represije.

Prebivalci sicer ne verjamejo, da lahko volitve prinesejo spremembe, češ da med kandidati ni bistvenih razlik in da nobeden ni predstavil konkretnih predlogov za soočanje z visoko brezposelnostjo in inflacijo ter nezaupanjem ljudi do oblasti.

V iranski politični hierarhiji je sicer položaj predsednika manj pomemben od položaja vrhovnega voditelja, ki ga že več kot 30 let zaseda ajatola Ali Hamenej. Precej vpliva ima tudi vojska, zlasti revolucionarna garda, s katero naj bi bili povezani vsi kandidati.

Morebitni drugi krog bo 5. julija.