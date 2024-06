ZN: Iran ima opazno več oplemenitenega urana

Člani Varnostnega sveta ZN so na ponedeljkovi razpravi, posvečeni Iranu in jedrskemu orožju, Teheran in Washington pozivali, naj se vrneta k leta 2015 sprejetemu iranskemu jedrskemu sporazumu. Predstavnica ZN je medtem poročala, da je Iran opazno povečal svoje zaloge oplemenitenega urana.