Iran v Perzijskem zalivu zasegel tanker z dizlom za Združene arabske emirate

Iranska revolucionarna garda je v Perzijskem zalivu zasegla tanker z 250 tisoč litri dizla, ki so ga domnevno želeli pretihotapiti v Združene arabske emirate. Iranske oblasti so tudi aretirale 11 članov posadke, današnje poročanje iranskih medijev povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Po poročanju iranske televizije je pomorska patrulja iranske revolucionarne garde ladjo zasegla v bližini Hormuške ožine.

"Plovilo je bilo zaseženo v bližini iranskega otoka Veliki Tunb v Perzijskem zalivu. /.../ Posadka je bila predana oblastem v provinci Hormozgan na jugu države," na spletni strani poroča Reuters, ki se sklicuje na iransko študentsko tiskovno agencijo Isna.

Plovilo so zasegli v času, ko so se po napadih z dronom na savdsko naftno infrastrukturo ob koncu tedna pojavile nove napetosti. Odgovornost za napade so prevzeli uporniški, jemenski Hutiji, medtem ko so ZDA odgovornost že pripisale Iranu.

Potem ko so ZDA praktično ustavile izvoz iranske nafte, saj so s sankcijami zagrozile vsem, ki bi kupovali iransko nafto, je Iran začel "boj proti tihotapljenju nafte v sosednje države Perzijskega zaliva". Že julija letos je v Hormuški ožini zasegel švedski tanker. To se je zgodilo dva tedna po tem, ko je Velika Britanija pri Gibraltarju zasegla iranski tanker, ker naj bi tihotapil nafto v Sirijo in s tem kršil mednarodne sankcije. Britanske oblasti so ta tanker nato avgusta izpustile.