Iran je danes v okviru izmenjave zapornikov izpustil pet ameriških državljanov, ki so medtem že zapustili Teheran. Washington pa je v zameno pomilostil pet Irancev , ki so bili pridržani v ZDA. Pot do izmenjave zapornikov je omogočil dogovor o sprostitvi zamrznjenih iranskih sredstev v Južni Koreji, poročajo tuje tiskovne agencije.

Pet ameriških državljanov, ki jih je Iran izpustil v okviru izmenjave zapornikov, je danes odletelo v katarsko prestolnico Doho, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa povedal visoki predstavnik ameriške vlade. Pred tem je Teheran ponovno pridobil dostop do sredstev v višini šestih milijard dolarjev (okoli 5,6 milijarde evrov), ki jih je zaradi mednarodnih sankcij zamrznila ameriška zaveznica Južna Koreja.

Na krovu katarskega letala, ki je zapustilo Teheran, sta bila tudi dva družinska člana priprtih v Iranu. V zameno za njihovo izpustitev je ameriški predsednik Joe Biden pomilostil pet Irancev, ki so bili obsojeni ali obtoženi nenasilnih zločinov, poroča dpa.

Po poročanju iranskih medijev sta dva od izpuščenih Irancev že prispela v Doho. Preostali trije so se odločili ostati v ZDA ali tretji državi, navedbe Teherana povzema francoska tiskovna agencija AFP.

"Upamo, da bomo imeli danes popoln dostop do iranskih sredstev," je na novinarski konferenci v Teheranu pred tem dejal tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Naser Kanani. Sredstva naj bi nakazali na račune dveh bank v Katarju, z njimi pa naj bi Iranu omogočili nakup blaga v humanitarne namene, za katerega sankcije ne veljajo, poroča dpa.

Ob izpustitvi zapornikov je Biden hkrati napovedal sankcije proti nekdanjemu iranskemu predsedniku Mahmudu Ahmadinedžadu in iranskemu ministrstvu za obveščevalno dejavnost. Za to so se odločili zaradi domnevne prevare pri izginotju nekdanjega agenta zvezne policije FBI Boba Levinsona, ki je izginil v Iranu v čudnih okoliščinah, sumijo pa, da je mrtev.

Biden je zagotovil, da bodo še naprej pritiskali na Iran zaradi njegovih provokativnih dejanj v regiji.

Dogovor o izmenjavi zapornikov je bil dosežen ob posredovanju zalivskih držav, saj Iran in ZDA nimata diplomatskih odnosov. Pri tem sta po navedbah Bele hiše pomembno vlogo odigrala Oman in Katar.

Biden se je tako danes zahvalil Katarju in Omanu, ki sta pomagala pri sklenitvi dogovora. Ob tem je posvaril druge Američane pred nevarnostjo potovanja v Iran, saj da ne morejo zagotoviti njihove varnosti.

Že nekaj tednov je bilo sicer znano, da se ZDA in Iran dogovarjata o izmenjavi ujetnikov. Avgusta je iransko pravosodje iz pripora izpustilo pet državljanov ZDA in jih premestilo v hišni pripor. Med temi je najbolj znan poslovnež Siamak Namazi, ki ima ameriško in iransko državljanstvo. Leta 2015 so ga zaprli in obsodili na deset let zapora zaradi vohunjenja.

Druga dva sta bila okoljevarstvenik Morad Tahbaz in poslovnež Emad Šarki ter še dva, ki nista želela biti imenovana, poroča AFP.

Namazi se je danes zahvalil Bidnu in njegovi administraciji, da so dosegli dogovor. Ob tem pa je opozoril, da nekatere države, med njimi Iran, izkoriščajo življenja ljudi za pogajanja in da je treba proti temu ukrepati.