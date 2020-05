Iran stresel močan potres, umrla najmanj dva človeka

Žarišče potresa je bilo po podatkih ameriškega geološkega urada USGS blizu mesta Damavand okoli 55 kilometrov vzhodno od Teherana na globini 5,6 kilometra pod površjem Zemlje. Tla so se stresla ob 0.48 po krajevnem času oziroma v četrtek ob 22.18 po srednjeevropskem času. Potresu je sledilo več popotresnih sunkov, poroča STA.

People are now waiting out on the streets across #Tehran, we advise all international people for possible aftershocks.0



#زلزله_تهران pic.twitter.com/vUjlISM1nY — Living in Tehran (@LivinginTehran) May 7, 2020

V potresu umrla najmanj dva človeka

Po poročanju iranskih medijev sta v potresu umrla najmanj dva človeka, 22 ljudi je bilo poškodovanih. V Teheranu je umrla 21-letnica, ki ji je odpovedalo srce, v Damavandu pa je zaradi poškodb glave umrl 60-letni moški. Po prvih podatkih potres ni povzročil večje gmotne škode.

People are parking up outside Pardis park. #tehranearthquake pic.twitter.com/8Je5bW7Iao — Living in Tehran (@LivinginTehran) May 7, 2020

Oblasti državljane, ki so noč preživeli na prostem, pozivajo, naj upoštevajo priporočeno razdaljo za zajezitev pandemije covid-19. Za to boleznijo je v Iranu do zdaj umrlo 6.486 ljudi, skupaj pa so potrdili 103.135 okužb z novim koronavirusom, poroča STA.