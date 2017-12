Iran državljanom omejil spletno komunikacijo

Iran je zaradi več dni trajajočih nemirov in protestov svojim državljanom onemogočil dostop do aplikacije za pošiljanje sporočil Telegram in družabnega omrežja Instagram. Šlo naj bi za začasen ukrep z namenom zagotoviti varnost v državi.

Namestnik guvernerja province Lorestan Habibola Kodžastepur je na državni televiziji danes potrdil, sta bila v mestu Dorud na zahodu države med protesti v soboto zvečer ubita dva protestnika. Dodal je, da so bili protesti nezakoniti.

Odgovornost za smrt protestnikov pripisal Islamski državi

"V soboto zvečer so bili v Dorudu nezakoniti protesti in številni ljudje so se podali na ulice ter se tako odzvali na pozive sovražnih skupin. Prišlo je tudi do izgredov. Žal sta bila med temi izgredi ubita dva meščana Doruda," je dejal namestnik guvernerja. Zatrdil je, da varnostne sile niso streljale na protestnike.

Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa je namestnik guvernerja odgovornost za smrt dveh protestnikov pripisal skrajni skupini Islamska država (IS). Kot je še dejal, obstajajo indici, da so bili pripadniki IS vpleteni v smrt protestnikov, navajajo iranski mediji.

Iranski predsednik Hasan Rohani se je medtem danes prvič odzval na množične proteste v državi, ki potekajo že četrti dan zapored. Kot je dejal, morajo vladni organi zagotoviti prostor za zakonite kritike in proteste. Hkrati je protestnike opozoril, da je nasilje nesprejemljivo

Protesti so se začeli v četrtek

V Iranu se zaostrujejo množični protesti, ki so jih pripravili že tretjo noč zapored. V številnih iranskih mestih se je ponovno zbralo več tisoč ljudi. V Iranu so v soboto v prestolnici Teheran in drugih mestih pripravili tudi demonstracije v podporo iranskemu režimu.

Protesti proti režimu so se začeli v četrtek in so usmerjeni predvsem proti gospodarski in zunanji politiki iranskega režima pod vodstvom Hasana Rohanija.