Intervju s skrivnostno žensko, najdeno na Krku: Bila sem ugrabljena

Slovaški mediji so danes objavili intervju z Danielo Adamcovo iz Trečina, ki so jo hrvaški policisti lani poleti našli v odmaknjenem delu otoka Krka. Zgodbo, ki je šokirala Hrvate in Slovake, so objavili številni svetovni mediji. Zdaj je za slovaški tednik Terajšok povedala svojo zgodbo o tem, kako je prišla na Hrvaško, česa se spomni, povedala pa je tudi, da je bila ugrabljena.

Ko so jo našli, je bila popolnoma dezorientirana, izgubila je spomin, govorila je samo angleško, obdobje od 20. avgusta do 12. septembra pa je v njeni glavi popolnoma izbrisano.

#Croatian police said they have established the identity of a woman who was found in a remote area on a northern #Adriatic island with no recollection of who she is or where she came from.



The police identified the woman as #DanielaAdamcova, 57, from #Slovakia #AP pic.twitter.com/CkGDvVRNWv — 🌎 Sarwar 🌐 (@ferozwala) September 22, 2021

Njen vzdevek je "Danka" in je oblikovalka nakita, ki so ga nosile tudi slavne zvezde, kot so Brigitte Bardot, Barbara Streisand in igralci iz serije Prijatelji. Veliko je potovala po svetu in se večkrat preselila. Pri 19 letih je živela v Združenih državah Amerike, kjer je bila poročena s filmskim producentom. Po ločitvi pred okoli 20 leti se je vrnila na Slovaško.

Potovala je z agencijo

Po vrnitvi na Slovaško je poskušala najti službo, vendar je bilo iskanje zelo težavno. Tik pred lanskim poletjem pa se je odločila, da gre na delo v Španijo. Dvignila je denar za potovanje in poiskala agencijo, ki Slovakom pomaga pri iskanju dela v tujini. Z agencijo se je dogovorila o plačilu in času potovanja. Kot je Daniela Adamcova povedala v intervjuju, se ne spomni, s katero agencijo se je dogovarjala, zdi se ji le, da je bila iz vzhodne Slovaške. Na dan odhoda je čakala, da jo poberejo. "Prišli so okoli polnoči. Spomnim se, da so zvonili, to pa je zadnje, česar se spomnim," je povedala.

Ne spomni se, kako je prišla do avtomobila, ne ve, ali je s seboj vzela stvari za potovanje, niti tega, koliko ljudi je prišlo ponjo. Spomin je izgubila 20. avgusta, vrnil se ji je šele septembra.

Krvava in paralizirana se je prebudila na odmaknjenem delu otoka Krk

"Zbudila sem se ponoči. Nisem vedela, kje sem in kaj se dogaja. Tam je bila tema. Zelo je bilo hladno, tresla sem se od mraza," se spominja Adamcova.

Sedela je stisnjena na kamnu, pokrita z odejo, ki je bila vsa krvava. Bila je potolčena, krvava in paralizirana. Premikala je lahko samo roke. Šele zjutraj je ugotovila, da je ob morju na otoku. Vse, kar je imela pri sebi, so bila sončna očala, ki jih je prepoznala, in plastenka z vodo. Klicala je na pomoč, v angleškem jeziku, slovaškega se, kot pravi, sploh ni spomnila. Spomnila se ni niti tega, kdo je.

Kot je povedala v intervjuju, so ji v bolnišnici pregledali in obvezali rane ter ugotovili, da je imela hud pretres možganov in kri v ledvicah, zaradi česar je imela paralizirane mišice.

"Bila sem ugrabljena"

Pozneje se je spomnila še treh obrazov ljudi. "Spomnila sem se, da sem bila na večjem čolnu skupaj z dvema moškima in eno žensko. Odvlekli so me na otok, tam pa me je čakal še en moški."

Čez nekaj časa so ji policisti prinesli moker nahrbtnik, poln smeti. V njem je našla ključe svojega stanovanja na Slovaškem, nikjer pa ni bilo papirjev, ki jih je pripravila za agencijo, beležke s podatki o agenciji in denarja. Razen tega, da je bila ugrabljena, se Danijela boji, da so jo poskušali tudi ubiti. "Verjetno so mislili, da so me ubili, ker sem bila pokrita z odejo oziroma nekakšno brisačo. Čudno je tudi to, da sem imela na prstih lepilo."

Še vedno ima zdravstvene težave

Spomin se ji je vrnil, ko je prispela na Slovaško. Psihično je sicer dobro, a ima fizične težave. Neprestano jo boli glava, ima težave z želodcem in ne more spati. Zaradi vseh teh težav še vedno ne more delati in vse, kar dobi, je 120 evrov socialne pomoči, s katero ne more plačati niti najemnine za stanovanje.

Slovaški policiji primera ni prijavila, na Hrvaškem pa ji niso odvzeli niti prstnih odtisov in nimajo nikakršnih dokazov za nadaljnje raziskovanje. Kot pravi, ji ne preostane nič drugega kot to, da opozarja ljudi, naj zaupajo le verodostojnim in preverjenim agencijam, je sklenila.