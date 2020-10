Indijci v svet pošiljajo srce parajoče sporočilo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Življenjske zgodbe opominjajo, da se za dnevnim preštevanjem umrlih skrivajo družinske tragedije, saj prav vsaka smrt vpliva na usodo številnih družinskih članov in širše skupnosti. Foto: Reuters

Osem mesecev je od tega, ko je koronavirus prizadel tudi Indijo. Število smrti zaradi bolezni covid-19 je v tem času že preseglo 114 tisoč, število okužb pa 7,6 milijona. Po številu okužb so drugi v svetu, za ZDA, po številu smrti pa tretji, za ZDA in Brazilijo. 30 ljudi je predstavilo zgodbe svojih umrlih, ki so povsem običajni ljudje, med njimi so tudi policisti, zdravniki in drugi, ki so v prvih bojnih vrstah borbe z boleznijo covid-19.

Fotografije, ki so jih posneli pri Reutersu, prikazujejo ljudi, ki v rokah držijo telefone s fotografijo preminule bližnje osebe. Posnete so bile med 22. in 28. septembrom v različnih indijskih mestih, ob vsaki fotografiji pa je zapisana osebna zgodba.

Življenjske zgodbe opominjajo, da se za dnevnim preštevanjem umrlih skrivajo družinske tragedije, saj prav vsaka smrt vpliva na usodo številnih družinskih članov in širše skupnosti. Opominjajo na to, da je bolezen resna in da lahko z upoštevanjem ukrepov preprečimo marsikatero izgubo.

26-letna študentka je o svojem očetu Shakeel Ahmad Babi, vladnemu uslužbencu, povedala, da bi preživel, če bi v bolnišnici imeli primerno opremo, s katero bi ga oskrbeli s kisikom. Po njegovi smrti se je življenje družine popolnoma spremenilo, saj je bil oče zelo ljubeča oseba in tisti, ki je v družini odločal. Foto: Reuters

Število dnevnih okužb najvišje na svetu že več kot mesec dni

O prvem primeru okužbe so iz Indije sicer poročali 30. januarja, 16. julija pa je uradno število okuženih preseglo milijon. Odtlej število okuženih v državi raste zelo hitro - v skoraj treh mesecih so potrdili šest milijonov okužb.

V zadnjem času sicer dnevno število novih okužb z novim koronavirusom v Indiji nekoliko upada. V zadnjih treh tednih tako beležijo v povprečju okoli 70 tisoč okužb, potem ko so jih v prvih dveh tednih septembra okoli 90 tisoč. Kljub temu je število dnevnih okužb v Indiji najvišje na svetu že več kot mesec dni.

Strokovnjaki opozarjajo, da je dnevno znižanje števila okužb najverjetneje le začasno, saj se približuje sezona hindujskih verskih festivalov. Indija bi tako po število okužb z novim koronavirusom lahko kmalu prehitela ZDA, kjer so doslej zabeležili 7,7 milijona primerov okužbe. Pomembno dejstvo, ki vpliva na število okužb, je tudi to, da je v Indiji brez mila in drugih osnovnih sredstev za osebno higieno kar petina prebivalstva.