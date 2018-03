Idilična pokrajina, kjer se je zgodila huda družinska tragedija #video

Video: AP

V dogodku sta umrli 38-letni Jennifer in Sarah Hart ter najmanj trije od njunih šestih posvojenih otrok. Do zdaj so namreč našli pet trupel, tri otroke pa še vedno pogrešajo. Za zdaj ni jasno, ali so bili pogrešani otroci v času dogodka sploh v vozilu.

Terenca so našli v ponedeljek približno 40 kilometrov severno od kraja Mendocino. Policija na kraju dogodka ni odkrila sledi zaviranja, piše CNN.

The final journey of the freewheeling Hart family ended in tragedy and left behind a complicated mystery. https://t.co/YNXz0BeOXd pic.twitter.com/sG6qBulw3J — AP West Region (@APWestRegion) March 29, 2018

Je šlo za nesrečo?

Dogodek je zavit v tančico skrivnosti, saj je bila družina po besedah sosedov pod nadzorom socialnih služb, kar je pri policiji sprožilo sum, da morda ni šlo za nesrečo. Svoje najstniške otoke naj bi ženski šolali doma, otroci pa naj bi tudi sicer večino časa preživeli znotraj hiše. Eden od sosedov celo pravi, da je eno od deklet sredi noči pri njem iskalo pomoč.

Policija preiskuje družinsko hišo

Washingonska policija v zadnjih dneh preiskuje njihov dom v Woodlandu, saj želijo ugotoviti, kaj se je dogajalo v zadnjih dneh pred dogodkom.