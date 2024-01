Hutiji napadli britanski tanker, ki je zagorel #vŽivo

Jemenski hutiji so v petek sporočili, da so z raketo zadeli britanski naftni tanker v Adenskem zalivu, ki ga je po napadu zajel ogenj, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Do napada je prišlo isti dan, ko je ameriška vojaška ladja sestrelila raketo hutijev, ki je letela proti njej.

Ameriške in britanske sile so doslej skupaj izvedle dva kroga napadov na hutijevske cilje v Jemnu, da zmanjšajo njihove zmogljivosti za napade na ladje v Rdečem morju. ZDA so poleg tega izvedle še več samostojnih napadov, vendar pa kot kaže zmogljivosti hutijev niso uničene.

Tiskovni predstavnik hutijev Jaja Sari je sporočil, da so zadeli britanski naftni tanker Marlin Luanda. "Napad je bil neposreden in je povzročil ogenj na plovilu," je izjavil, poroča AFP.

Globalno podjetje za identifikacijo tveganj v globalni plovbi Ambrey je sporočilo, da je raketa jugovzhodno od jemenskega pristanišča Aden zadela ladjo in povzročila požar. Podjetje je dodalo, da je posadka varna.

Hutiji so pred tem prav tako v Adenskem zalivu izstrelili raketo proti ameriškemu rušilcu Carney, ki pa jo je uspešno sklatil z neba, brez poškodb ali škode, je poročalo ameriško centralno poveljstvo.

Hutiji so začeli napadati ladje v Rdečem morju novembra in trdijo, da gre za izražanje solidarnosti s Palestinci v Gazi. Najprej so trdili, da so tarče ladje povezane z Izraelom, kasneje pa so za legitimne tarče razglasili tudi ameriške in britanske ladje.

Napadi so številna ladjarska podjetja prepričali, da se izogibajo plovbi skozi Rdeče morje, kar je krepko povišalo stroške ladijskih prevozov po vsem svetu.