Huda nesreča: na lovu za nevarnim voznikom trčilo pet policijskih vozil

Iz severa Anglije poročajo o hudi prometni nesreči, v kateri so bila udeležene štiri policijske patrulje, ki so bile na lovu za nevarnim voznikom. Pet policistov je končalo v bolnišnici, moškega in žensko, ki sta bila v vozilu, pa so aretirali, poroča The Sun.

Nekaj po drugi uri ponoči so bili policisti iz okrožja Northumberland na severu Anglije obveščeni o nevarnem vozniku. Aktiviralo se je več policijskih patrulj, voznika vozila znamke BMW so izsledili in poskušali ustaviti. 20-letni voznik se na opozorila policije ni odzival in je začel bežati. Začela se je odvijati prava drama, ki se je končala z razbitimi avtomobili, več poškodovanimi osebami in dvema aretacijama.

V trčenju je bilo udeleženih pet policijskih in en osebni avtomobil. Iz vozila, ki je obstalo nekaj metrov od kraja nesreče in je bilo najbolj poškodovano, so ponesrečence rešili šele potem, ko so s tehničnim posegom odstranili streho avtomobila. Avtomobil se je namreč zagozdil med dve policijski vozili.

Dva policista ostajata v bolnišnici, voznika in sovoznico aretirali

V prometni nesreči se je poškodovalo sedem policistov, pet so jih prepeljali v bolnišnico, kjer na nadaljnjem zdravljenju ostajata še dva. Na kraju nesreče so aretirali voznika, 20-letnega moškega zaradi suma povzročitve hudih poškodb z nevarno vožnjo. Pridržali so tudi žensko, ki je osumljena pomoči pri nevarni vožnji.

Zaradi odstranjevanja posledic nesreče je bila cesta več ur zaprta, policija iz okrožja Northumberland pa je sporočila, da preiskava še poteka.