Hrvati danes ukinili mostnino na Krk

Hrvaško podjetje Avtocesta Rijeka-Zagreb (ARZ) se je združilo s Hrvaškimi avtocestami (HAC). Prvo podjetje formalno ne obstaja več, upravljanje avtocest pa je v celoti prevzel HAC, kar posledično pomeni, da dogovor o koncesiji, ki jo je ARZ imel za most, ne velja več.

S šampanjcem proslavili ukinitev cestnine

Koncu plačevanja cestnine je tako že v prvih jutranjih urah sledila slovesnost, na kateri je Darijo Vasilić, predsednik Primorsko-Goranskega zavezništva in župan mesta Krk, skupaj z večjo skupino domačinov odprl šampanjec in nazdravil koncu plačevanja cestnine.

Na proslavi je bila po poročanju hrvaških medijev prisotna tudi skupina motoristov z Reke in okolice, ki je predhodno s plačevanjem cestnine v kovancih nasprotovala mostnini. Ta je sicer za osebne avtomobile znašala 35 kun oziroma 4,63 evra.

Most odprt pred 38 leti

Most na Krk so odprli pred slabimi 38 leti. Predstavlja prelomnico v razvoju otoka, saj je takoj prerodil življenje in turistično ponudbo na njem. Še danes velja za pravi gradbeni dosežek, saj se ponaša z dvema dolgima betonskima lokoma. V njegovi konstrukciji so vgrajene cevi naftovoda, vodovodne cevi s pitno vodo in industrijske napeljave podjetja INA. Ni pa čezenj dovoljeno iti peš.

Edini most na Hrvaškem, kjer so pobirali cestnino

Hrvaška lokalna politična stranka Unija Kvarnerja z območja Reke je sicer že konec leta 2018 vložila pobudo za oceno ustavnosti plačevanja mostnine na otok Krk, ki je edini most na Hrvaškem, na katerem so pobirali mostnino. Prebivalci so prepričani, da je bila mostnina v nasprotju s hrvaško ustavo in zakonodajo EU.