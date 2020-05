Dobra novica: Hrvati ukinjajo mostnino na Krk

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zelo kmalu naj bi za vse - tako za domačine kot tujce - ukinili mostnino na otok Krk, ki na Hrvaškem že dolgo predvsem lokalne prebivalce. Sicer naj bi jo ukinili jeseni, neuradno pa naj bi iskali rešitve, da bi se to zgodilo že s 15. junijem.

Hrvaško podjetje Avtocesta Rijeka – Zagreb (ARZ) se pripaja Hrvaškim avtocestam (HAK). Ker prvo podjetje formalno ne bi več obstajalo, upravljanje avtocest pa bi v celoti prevzel HAK, to pomeni, da dogovor o koncesiji, ki jo je ARZ imel za most, ne bi več veljal.

"Z dnem pripojitve ARZ-ja HACu se bo ukinila mostnina na Krk, ker bo takrat formalno prenehal veljati dogovor o koncesiji, s katero je ARZ dobil pravico zaračunavanja cestnine na avtocestah in mostu Krk. Z ukinjanjem koncesije tudi ni več zakonske osnoveza plačilo mostnine," je včeraj za hrvaški časnik Jutarnji list dejal hrvaški minister za promet Oleg Butković, ki si je vedno prizadeval za ukinitev mostnine, a to prej zaradi nasprotovanja bank, ki so kreditirale ARZ, ni bilo mogoče.

Odprli so ga pred slabimi 38 leti in od takrat je preporodil življenje in turistično ponudbo otoka Krk. Most nanj je še danes pravi gradbeni dosežek, ki se ponaša z dvema dolgima betonskima lokoma. Foto: Turistična organizacija otoka Krk

Mostnino bi morda lahko ukinili že s 15. junijem

Ker bi lahko pripajanje ARZ HAC-u trajalo nekaj mesecev, bi se mostnina ukinila jeseni, a kot piše časnik, naj bi po neuradnih informacijah HAC iskal pravne rešitve, kako bi se to lahko zgodilo že prej, celo 15. junija. Butković tega datuma ni želel komentirati.

ARZ je sicer letno z mostnino zaslužil okoli 60 milijonov hrvaških kun oziroma približno osem milijonov evrov brez DDV. Okoli 27 milijonov kun (3,6 milijona evrov) so vračali prebivalcem otokov Krk, Cres in Lošinj, ki os bili oproščeni plačila mostnine, zato so dejanski prihodki zaradi mostnine letno znašali okoli 33 milijonov kun (4,4 milijona evrov) brez DDV.

Čez most ni dovoljeno oditi peš, zato pa je mogoče pešačiti skozi njegovo notranjost. V njegovo konstrukcijo so vgradili cevi naftovoda, vodovodne cevi s pitno vodo in industrijske napeljave Ine. Foto: Metka Prezelj

Čez most dnevno tudi do 35 tisoč vozil

Mostnina za osebne avtomobile sicer trenutno znaša 35 kun oziroma 4,63 evra.

Ob vrhuncu poletne sezone lahko dnevno čez most pelje tudi od 30 do 35 tisoč vozil. Dnevno povprečje na mostu znaša približno 10 tisoč vozil. Od izgradnje mostu leta 1980 se je število prebivalcev na Krku vsako leto povečalo za okrog 10 odstotkov. Leta 1971 je na otoku živelo 13 tisoč ljudi, ob štetju leta 2011 jih je bilo že več kot 19 tisoč. Na otoku sicer letno dopust preživi okrog 120 tisoč turistov.

Hrvaška lokalna politična stranka Unija Kvarnerja z območja Reke je konec leta 2018 vložila pobudo za oceno ustavnosti plačevanja mostnine na otok Krk, ki je edini most na Hrvaškem, na katerem pobirajo mostnino. Prebivalci so prepričani, da je mostnina v nasprotju s hrvaško ustavo in zakonodajo EU.