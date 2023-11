Hrvaška vlada je podala soglasje ustanovitvi družbe Srce Dalmacije in s tem prižgala zeleno luč projektu izgradnje mednarodnega letališča na območju Šibenika. Na Hrvaškem imajo sicer trenutno osem mednarodnih letališč, ki so letos skupaj naštela skoraj petino več potnikov kot lani.

Hrvaška vlada je v četrtek sprejela odlok o soglasju k ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo za storitve v letalskem prometu oziroma družbe, ki bo vodila projekt gradnje letališča pri Šibeniku.

Največji, 55-odstotni delež v družbi z minimalnim začetnim kapitalom 2500 evrov ima vlada. Sledita šibeniško-kninska županija z 20-odstotnim deležem in mesto Šibenik z osemodstotnim deležem, preostali solastniki so še mesta Vodice, Drniš, Knin in Skradin.

Minister za pomorstvo, promet in infrastrukturo Oleg Butković je poudaril, da gre za prvi korak k uresničitvi projekta, za katerega je treba med drugim pripraviti dokumentacijo in pridobiti gradbeno dovoljenje.

Zgodovinski dan za Šibenik

"Ne glede na to, da je to šele začetek, ne konec, je to zgodovinski dan za Šibenik, Drniš in celotno županijo," je odločitev vlade komentiral poslanec Hrvoje Zekanović, ki prihaja iz Šibenika. Po njegovi oceni bo šibeniško letališče eden najpomembnejših infrastrukturnih projektov na Hrvaškem in bo vplival na razvoj celotne Dalmacije.

"Ta projekt je zelo pomemben za razvoj turizma in gospodarstva v šibeniško-kninski županiji, ki bo tako dobila svoje mednarodno letališče," je sporočil Zekanović in dodal, da bo letališče blizu avtoceste, ki povezuje Zagreb in Split ter tudi nekatere druge pomembne povezave.

Letališče bo sicer zraslo na območju mesta Drniš oziroma naselja Pokrovnik, kar predvidevajo tudi razvojne strategije in prostorski načrt. Imelo naj bi skoraj tri tisoč metrov dolgo pristajalno stezo, ki bo lahko sprejela tudi največja letala.

Hrvaška ima trenutno mednarodna letališča v Zagrebu, Splitu, Dubrovniku, Zadru, Pulju, Osijeku, na Reki in Braču. Število poletov na hrvaških letališčih se je med januarjem in septembrom v primerjavi z enakim obdobjem lani v povprečju povečalo za 5,5 odstotka, kažejo podatki hrvaškega zavoda za statistiko. Število potnikov se je medtem povečalo za 16,6 odstotka, tovorni promet pa zmanjšal za 5,6 odstotka.