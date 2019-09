Hrvaško vrhovno sodišče potrdilo kršitve pravic posojilojemalcem v frankih

Višje sodišče za gospodarske zadeve je lani na podlagi tožbe hrvaške zveze združenj za zaščito potrošnikov Potrošač pravnomočno potrdilo, da so banke kršile pravice svojih strank, ki so posojila vezale na tečaj švicarskega franka, ne da bi se s posojilojemalci pogovarjale o takšni valutni klavzuli.

Banke uporabljale nepoštena in ničelna določila

Banke so zahtevale revizijo postopka, saj so menile, da so sodišča v prejšnjih postopkih kršila določila o vodenju postopkov in napačno uveljavila materialne pravice.

Vrhovno sodišče je ocenilo, da je bila zahteva za revizijo nedopustna ter da so banke z nepreglednim delovanjem kršile kolektivne interese in pravice potrošnikov, je razvidno iz objave na spletnih straneh sodišča. Potrdilo je pravnomočno sodbo, da so banke v pogodbah o posojilih v frankih uporabljale nepoštena in nična določila pri vezanju glavnice posojil s švicarsko valuto. Posojilojemalcev niso obvestile o vseh parametrih, potrebnih za odločitev pri najemanju posojil, kar je bilo v nasprotju z zakonom o varstvu potrošnikov.

Sodišče je pojasnilo tudi, da lahko državljani in podjetja, ki so imela posojila v švicarskih frankih, v zasebnih tožbah zahtevajo vrnitev preplačanega denarja, ki je bil posledica sunkovite rasti tečaja franka.

Po osmih letih borbe veseli zmage

V združenju Potrošač so na svojem profilu na Facebooku razglasili "končno zmago po osmih letih borbe". Menili so, da ima 125 tisoč hrvaških posojilojemalcev v frankih po odločitvi vrhovnega sodišča na stežaj odprta vrata, da bi do leta 2023 na sodiščih zahtevali vrnitev svojega denarja.

Zveza društev Potrošač je kolektivno tožbo proti bankam vložila konec leta 2012. Tožili so Zagrebačko banko, Privredno banko, Erste, Raiffeisenbank, takratno Hypo Alpe Adria (zdaj Addiko banko), OTP, Splitsko banko, ki je medtem postala članica madžarske OTP-skupine, ter Volksbank, ki jo je medtem prevzela Sberbank.

Banke so napovedale, da se bodo na odločitev vrhovnega sodišča odzvale po njeni proučitvi. Komentar je danes zavrnil tudi hrvaški minister za finance Zdravko Marić.

Hrvaško vrhovno sodišče je podobno odločilo tudi v primeru obresti, ki so jih posojilojemalci v frankih preplačali, ne da bi jim banke natančno pojasnile spremenljive obrestne mere.