Predsednik države Zoran Milanović ne more biti niti mandatar za sestavo vlade niti premier, je danes po izredni seji ustavnega sodišča sporočil njegov predsednik Miroslav Šeparović. Sodišče je svojo odločitev sporočilo po sredinih parlamentarnih volitvah, na katerih je Milanović sodeloval kot neuradni premierski kandidat.

Milanović je marca ob razpisu parlamentarnih volitev napovedal, da bo na njih sodeloval kot premierski kandidat levosredinske stranke SDP.

Ustavno sodišče ga je nemudoma opozorilo, da kot predsednik republike ne more biti kandidat na parlamentarnih volitvah, če želi sodelovati na njih, pa da mora odstopiti. Šeparović je tedaj napovedal tudi, da bo sodišče budno spremljalo volitve in da bo v primeru kršenja ustave ukrepalo. Kot enega od skrajnih ukrepov je omenil tudi razveljavitev volitev.

Ustavno sodišče je na današnji izredni seji, na kateri je obravnavalo vlogo predsednika republike na volitvah, odločilo, da se je Milanović s svojimi izjavami in vedenjem spravil v položaj, da ne more biti niti mandatar za sestavo prihodnje vlade niti premier.

Po oceni ustavnega sodišča je Milanović deloval protiustavno

Šeparović je na novinarski konferenci danes spomnil, da so Milanovića pravočasno opozorili, a kljub temu ni odstopil. S tem je po oceni ustavnega sodišča deloval protiustavno, pod vprašaj pa je postavil tudi vladavino prava in demokratični večstrankarski sistem kot najvišjo ustavno vrednoto. Mandatar po besedah Šeparovića ne more biti niti, če bi odstopil zdaj.

"Bil je pravočasno opozorjen, moral bi odstopiti takoj," je dejal in dodal, da si je sam zaprl vrata do mandatarstva.

Šeparović je stranke pozval k spoštovanju te odločitve. Opozoril je tudi, da bi ustavno sodišče, če bo mandat za sestavo vlade dobil Milanović, lahko to odločitev razveljavilo.

Stranka SDP je po oceni ustavnega sodišča opozorilo med volilno kampanjo upoštevala.

Današnje opozorilo ustavnega sodišča je povzročilo vrsto odzivov v javnosti, med katerimi je najpogostejše vprašanje, zakaj tega ni sporočilo že pred sredinimi volitvami. Po navedbah ustavnega sodišča tega niso storili, ker z novimi opozorili in sporočili do dneva parlamentarnih volitev "kljub ustavnopravno nesprejemljivemu vedenju" predsednika republike niso želeli vplivati na voljo volivcev.

