Hrvaško plinsko ploščad našli na dnu Jadrana

Plinsko ploščad Ivana D, s katero je hrvaška energetska družba Ina med neurjem minuli konec tedna izgubila vse stike, so danes našli na dnu Jadranskega morja, so sporočili iz Ine. Po prvih neuradnih informacijah je zaradi neurja popustil steber, na katerega je bila ploščad postavljena, je poročala regionalna televizija N1.

Iz Pulja so danes poslali ladjo, da bi poiskali izginilo ploščad. S pomočjo podvodnega plovila so jo našli na dnu morja. Iz Ine so sporočili, da bodo naknadno objavili okoliščine dogodka. Na ploščadi ni bilo človeške posadke.

Potem ko so prejšnjo soboto obvestili javnost, da je prišlo do nesreče, so poudarili, da se je na ploščadi vklopil sistem za nujno izključitev pogona, zaprti so bili tudi varnostni ventili na plinski vrtini. Zatrdili so, da dogodek ni imel škodljivega vpliva na okolje.

Ploščad Ivana D je od leta 2001 obratovala v severnem Jadranu približno 50 kilometrov od Pulja. Njena vrednost je bila približno 15 milijonov evrov. Plin je črpala z globine 43 metrov, piše STA.