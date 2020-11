Milanović proti omejevanju gibanja zaradi virusa: To je enako kot streljanje #video

Medtem ko zaradi slabšanja pandemije koronavirusa vse več evropskih držav uvaja omejitve gibanja, je predsednik Hrvaške Zoran Milanović razkril, kaj si misli o takšnih ukrepih. "V primeru takšne policijske ure bom šel prvi na ulico," je dejal in dodal, da je takšna omejitev enaka streljanju in pridržanju ter da ne bo nikomur pojasnjeval, zakaj zunaj sprehaja psa.

"Ponovil bom to, kar sem govoril spomladi – če se bodo o tej zadevi spametovali, jih bom prvi podprl. To sem dejal tudi takrat. Prvi bom podprl na primer "lockdown", ne pa tudi policijsko uro, da se na cesto ne sme po 20. uri in da moram pojasnjevati, zakaj sem ven odpeljal psa, tega ne bom pojasnjeval nikomur. V primeru takšne policijske ure bom šel prvi na ulico," je dejal Milanović.

Omenil je tudi zapiranje kavarn, restavracij, ki še vedno delujejo, in dejal, da bi s tem morda lahko živeli, a z omejitvijo gibanja se ne strinja.

"Vi imate tu na odprtem maske, ljudje v kavarnah pa sedijo brez. Dobro, če se odločijo tako, se s tem morda da živeti, a ko mi nekdo omeni policijsko uro, bi ga strpal v "marico", ker je policijska ura enaka streljanju, enaka pridržanju, sicer ni policijska ura enaka velikanskim kaznim. In tako pridemo do vrha farse – za te kazni od 500 do 1000 evrov, ki naj bi se dajale kršiteljem po Evropi, bo moralo jutri sodbe izvršiti neko sodišče. Veste, katero sodišče bo to zares izpeljalo do konca? Nobeno!" je še povedal medijem.

"V primeru takšne policijske ure bom šel prvi na ulico," je dejal Zoran Milanović. Foto: Reuters

Na Hrvaškem je v zadnjih 24 urah umrlo največ bolnikov s covid-19

Na Hrvaškem so sicer v zadnjih 24 urah ob opravljenih 5.115 testih potrdili 1.165 novih okužb z novim koronavirusom. Umrlo je 32 bolnikov z boleznijo covid-19, kar je največ v enem dnevu od izbruha epidemije. Najvišje dnevno število na novo okuženih so zabeležili minuli četrtek, ko so potrdili 2.776 novih okužb. Več kot dva tisoč na novo okuženih so potem imeli vsak dan do konca minulega tedna, največ v Zagrebu, poroča STA.

Na Hrvaškem je trenutno 14.734 aktivnih okužb z novim koronavirusom. V bolnišnicah zdravijo 1.127 bolnikov s covid-19. Na ventilatorjih je 94 bolnikov.

V bolnišnicah se je 2. oktobra zdravilo 286 bolnikov, med njimi jih je bilo 23 priključenih na ventilatorje. Iz največjih hrvaških kliničnih centrov poročajo, da je za obolele s covid-19 na voljo še med 38 in 55 odstotkov prostih postelj.

Od prve okužbe do zdaj so potrdili 52.660 okužb. Umrlo je 594 bolnikov s covid-19, okrevalo je 37.332 ljudi. V samoizolaciji je trenutno skoraj 26 tisoč ljudi. Do današnjega dne so na Hrvaškem opravili nekaj manj kot 507.200 testov.