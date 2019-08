Hrvaški minister ima pod palcem štiri milijone evrov #video

Razkošno vilo ministra za zunanje zadeve so pokazali v oddaji Danes na Planetu. Poleg luksuznega domovanja si lasti še deset stanovanj in hiš v Zagrebu, Makarski, Crikvenici in Zadru, nosi pa tudi prestižno uro znamke IWC, vredno več kot štiri tisoč evrov, katere ljubitelja sta tudi Lewis Hamilton in Bradley Cooper.

Minister se lahko pohvali tudi z novejšima beemvejema v skupni vrednosti 89 tisoč evrov. Ob za ministra sicer zelo povprečni mesečni plači 2.700 evrov mu na računu ostane še več kot milijon evrov gotovine.

Še sam je s težavo popisal vse, kar ima. "Natanko 30 dni sem se ukvarjal s tem, skupaj s strokovnjaki in odvetniki, da bo vse natanko tako, kot je predpisano, in da vsi vidijo, da ničesar ne skrivam," je dejal.

Premoženje dolgoletnega hrvaškega veleposlanika sicer ne preseneča. Družina Grlić Radman je že pred leti veljala za eno od najbogatejših na Hrvaškem iz obdobja divje privatizacije v letih prvega predsednika Franja Tuđmana.