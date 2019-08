Preživela z jadrnice groze razkrila, kaj se je dogajalo v usodni noči

V ponedeljek je pred preiskovalnim sodnikom v Splitu pričala Manuela Fiasconaro, žena Eugenija Vincija, ki je 13. avgusta umrl zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom na jadrnici Atlantia. Njuna otroka sta bila zaradi zastrupitve v kritičnem stanju, a zdaj v splitski bolnišnici okrevata in naj bi ju ta teden premestili v bolnišnico v Rimu, poroča Jutarnji list.

Omenjeni časopis je tudi objavil podrobnosti Italijankinega pričanja na sodišču, ko je pojasnjevala, kaj se je tiste noči dogajalo. S še štirimi prijatelji so na oddih na Hrvaško prišli 10. avgusta, na jadrnici pa si je kabino delila z možem in njunim sinom, medtem ko je bila njuna hči v drugi kabini.

Povedala je, da so se takoj po vkrcanju na jadrnico posadki pritožili, da hladilnik in klimatska naprava ne delujeta ter da se skozi odprtino klimatske naprave v kabino širi neprijeten vonj - najprej vonj po bencinu oziroma nafti, pozneje pa se je spremenil in bil podoben vonju plina.

S hčerko sta zavohali smrad v kabinah

S posadko so se dogovorili, da bo klima delovala štiri ure na dan. Tretjo - usodno - noč so se odločili, da jo vklopijo, ko se vrnejo z večerje, da jim bo ponoči prijetneje in da bodo lažje spali. "Deset minut po prihodu na ladjo sva s hčerko šli spat. Ko sva odprli vrata njene kabine, sva zavohali smrad, ki je prihajal iz odprtine klimatske naprave. Enak smrad sem občutila tudi v naši kabini. Legla sem v posteljo in zaspala, nato pa mi je postalo zelo vroče in primanjkovalo mi je zraka, zato sem možu dejala, naj preveri, kaj se dogaja s klimo," je povedala Italijanka.

"Zaspala sem, nato pa sem začutila, da me sili na bruhanje. Bilo mi je zelo slabo, opazila pa sem, da ob meni v postelji ni mojega moža. Spet sem zaspala, čez nekaj časa pa sem se spet zbudila in začela bruhati. Mojega moža še vedno ni bilo," je Manuela Fiasconaro povedala v svojem pričanju. Pojasnila je, da je dve od štirih majhnih okenc v kabini zaprla, da bi se delovanje klime bolje občutilo, dve, ki sta bili ob postelji njunega sina, pa je pustila odprti.

V kopalnici je zagledala negibnega moža

Naslednjič se je zbudila šele ob 10. uri, počutila pa se je zelo slabo, je povedala. "Sin je spal, kot da je mrtev, v kopalnici, ki je imela odprta vrata, pa sem videla moža, nagnjenega nad kad. Na njegovem hrbtu so bili rdeči madeži," se je spominjala. Planila je iz kabine in srečala prijatelja, s katerima so potovali, ter jima rekla, da je možu zelo slabo. Ko je stanje njenega moža v kopalnico odšel preverit še prijatelj, so ugotovili, da je Eugenio Vinci mrtev.

V kabino njune hčerke niso mogli vstopiti, ker je zaklenila vrata, zato je kapitan vlomil vanjo in dekle, ki je bilo penasto okoli ust, odnesel na palubo. Ena od preostalih potnic je tja prinesla še dečka, ki mu je bilo prav tako slabo. Takrat so z ladje že poslali klic v sili in na Hvaru so jih pričakali reševalci.

Preiskava proti 23-letnemu lastniku jadrnice in štiri leta starejšemu kapitanu se nadaljuje, še poroča Jutarnji list, a za zdaj ostajata na prostosti, ker je tožilstvo presodilo, da ni razloga, da bi bila v preiskovalnem priporu.