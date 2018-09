Hrvaški duhovnik: Ne pomagajte migrantom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Hrvaškem razburja katoliški duhovnik, ki je svoje župljane pozval, naj ne pomagajo migrantom. Duhovnik Josip Tomić iz župnije ob Kolpi pri mejnem prehodu Petrina s Slovenijo jih je na Facebooku pozval, naj migrantom ne ponujajo hrane, vode in prenočišča, češ da gre večinoma za "vojne dezerterje" in "islamske krivoverce".

Tomić je sporno objavo izbrisal s Facebook računa svoje župnije, potem ko so ga začeli za pojasnila spraševati hrvaški mediji. Povedal je, da gre za njegovo osebno stališče ter da je kot duhovnik dolžan skrbeti za svoje župljane in jih opozarjati na nevarnosti, ki jim grozijo. V pogovoru za novičarski portal index.hr je povedal, da se je za objavo na Facebooku odločil, potem ko je bilo več vlomov migrantov v vaške hiše.

Foto: printscreen Index.hr

Vernike pozval k zaščiti evropske tradicije

Trdi, da ne sovraži nikogar, a vztraja, da v primeru migrantov ne gre za potnike, ki jim je v skladu s krščanskim naukom treba pomagati, temveč za ljudi, ki so ilegalno vstopili v državo.

Meni, da gre večinoma za "vojne dezerterje, ki se niso želeli odzvati pozivu zakonitih državnih oblasti na obrambo svoje domovine". Prav tako je zapisal, da gre za "sumljiva gibanja žensk in otrok z namenom naseljevanja evropskih kulturnih držav".

Poudarjal je, da je bila Hrvaška 500 let na braniku krščanstva in branilka Evrope pred islamskim krivoverstvom. Vernike je pozval, naj zaščitijo tradicijo in Evropo pred invazijo ilegalne islamske imigracije.

Prebivalci mnenja duhovnika ne podpirajo v celoti

Župljane je pozval, naj nikogar ne sprejemajo v svoje domove, naj ne dajo hrane niti vode ter naj se nemudoma obrnejo na policijo, takoj ko vidijo migrante, ker bodo tako "rešili Evropo pred islamskim krivoverstvom", je poročal Novi list na svoji spletni strani.

Reški časnik navaja tudi izjave prebivalcev z območja, ki ne podpirajo v celoti mnenja duhovnika. Nekaterim se migranti smilijo, a tudi soglašajo z duhovnikom, da je treba zavarovati nacionalne interese in varnost prebivalcev. Drugi niso začudeni nad Tomićevimi besedami, ker "imajo katoliški duhovniki vedno radikalna stališča". Menijo, da ni humano odrekati vode in hrane ljudem, ki potrebujejo pomoč.