Hrvaška ima novo politično zvezdo, ki ne skriva visokih ambicij #video

Mislav Kolakušić bo po uspehu na evropskih volitvah v politično morje vrgel še predsedniški trnek, nato še premierskega, pa tudi ministrskega, so poročali v oddaji Danes na Planetu. Vse te funkcije mu dišijo, ker, kot pravi novopečeni evropski poslanec, Hrvaška potrebuje osebo, ki bo zajezila korupcijo. Prepričan je tudi, da bo kos vsem funkcijam hkrati.

Kolakušić ne skriva apetitov po visokih političnih položajih

Fotografiranje s Kolakušićem je te dni pri naših južnih sosedih nekaj popolnoma običajnega. Ljudje se z njim rokujejo in ga podpirajo, ne nazadnje se je po številu preferenčnih glasov zavihtel na drugo mesto. Prejel jih je skoraj 70 tisoč. "Všeč mi je kot človek. Mislim, da bo nekaj iz tega. Vliva mi dovolj, veliko zaupanja," pripovedujejo gospe na zagrebških ulicah.

Nekdanji sodnik Mislav Kolakušić je na evropskih volitvah na Hrvaškem prejel skoraj 70 tisoč preferenčnih glasov. Foto: zajem zaslona

Kolakušić pravi, da se njegove ambicije po evropskih volitvah zagotovo niso končale in da se ne spogleduje le s funkcijo hrvaškega predsednika, ampak se vidi tudi v vlogi premierja ter notranjega in pravosodnega ministra: "Seveda bom prevzel premiersko funkcijo. Ker je nemogoče, a bi človek prejemal dve plači, bom prejemal plačo za delo ministra za pravosodje, premier pa bom prostovoljno."

Glavno vodilo kampanje je bil boj proti korupciji

Glavno vodilo njegove kampanje je bil boj proti korupciji. Volivce je prepričeval tudi na Facebooku, kjer je odprl profil z imenom Državljani za Mislava Kolakušića in ustanovil stran Antikorupcija, ki jo je oglaševal na Googlu. Za vse to je porabil približno 2.400 evrov.

"Če povlečemo vzporednico z nekaterimi svetovnimi akterji, kot je Donald Trump, ki je v svoji kampanji pogosto nagovarjal ljudi, naj ne spremljajo osrednjih medijev, temveč njegove kanale, boste tu našli pravo resnico. To uporablja tudi Kolakušić," pravi strokovnjak za komunikacijo Pero Tanta.

Nekateri kritiki pravijo, da je Kolakušić populist, glasne pa so tudi kritike njegove stroke, da je opravljal delo sodnika, hkrati pa kandidiral za evropskega poslanca. Prebivalci na drugi strani poudarjajo, da jim Kolakušić obljublja nekaj novega. Postal je njihova nova politična zvezda in njihova tretja možnost. Te pa vsaj doslej niso trajale dolgo, so še poročali na Planetu.