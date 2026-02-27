Nekdanja državna sekretarka Hillary Clinton je v četrtek ponovno zahtevala objavo njenega celotnega zaslišanja o aferi Epstein pred kongresnim odborom za vladni nadzor, potem ko je republikanka Lauren Boebert v nasprotju z dogovorjenimi pravili konservativnemu mediju posredovala fotografijo zaslišanja.

Nekdanja prva dama ZDA je po več kot šestih urah zaslišanja za zaprtimi vrati v umetniškem centru v svojem domačem kraju Chappaqua v državi New York dejala, da republikanski vodja odbora James Comer vodi enostransko preiskavo, ki ne namerava poskrbeti za odgovornost Donalda Trumpa in drugih republikancev. "Ta institucionalna polomija je namenjena zaščiti ene stranke in enega javnega uradnika," je povedala novinarjem.

Trump je v objavljenih Epsteinovih dosjejih omenjen več kot 30.000-krat, pravosodno ministrstvo pa je deležno obtožb, da ni objavilo dokumentov z obtožbami ženske, ki je trdila, da jo je Trump posilil kot mladoletnico. FBI je pred leti z njo opravil več razgovorov, česar pa ni v dosjejih, ki jih je objavilo ministrstvo, je prvi poročal javni medij NPR.

Pokojni obsojeni pedofil Jeffrey Epstein, ki je po aretaciji zaradi spolne zlorabe mladoletnic leta 2019 v newyorškem priporu storil samomor, je bil dolga leta prijatelj s Trumpom na Floridi, kot milijarder pa je finančno podpiral različne politike, med njimi tudi nekdanjega predsednika ZDA Billa Clintona, ki ga bodo pred odborom zaslišali danes.

Sprejela zaslišanje, a z zahtevo, da bo povsem javno

Clintona sta sprva zavračala poziv na zaslišanje o aferi Epstein s trditvami, da nista vedela za zlorabe in ne moreta prispevati ničesar novega k zadevi. Comer jima je zagrozil s kazensko ovadbo, nato pa sta zaslišanje sprejela z zahtevo, da bo to povsem javno. Comer tega iz nepojasnjenih razlogov ni sprejel, dogovorili pa so se, da bodo po dogovoru s pravniki po zaslišanju objavili posnetke.

Takoj, ko je nekdanja predsedniška kandidatka demokratov začela odgovarjati na vprašanja, je Boebert prekršila dogovor in konservativnemu mediju posredovala fotografijo Hillary Clinton. Zaslišanje je bilo zato za nekaj časa prekinjeno.

Tudi demokratski člani odbora so zahtevali, da se objavi celotno zaslišanje brez redakcij. Suhas Subramanyan iz Virginije je za CNN povedal, da je Clinton ponovila, da se ni nikoli srečala z Epsteinom, in priznala, da se je bežno srečala z njegovo obsojeno sodelavko Ghislaine Maxwell. "Odgovorila je na vsa vprašanja, čeprav bi jih morali zastavljati ljudem, ki so dejansko imeli razmerje z Epsteinom. Takih je v dosjejih veliko," je dejal in opozoril na dvoličnost.

Zaslišanja nekdanjega direktorja podjetja Victoria's Secret Lesa Wexnerja se prejšnji teden ni udeležil noben republikanec, na zaslišanje Hillary Clinton pa jih je v Chappaquo prišlo 11. "To je politični cirkus, ki z ničimer ne pomaga preiskavi Epsteinovih zločinov," je dejal demokrat in pozval pravosodno ministrstvo k objavi vseh dokumentov. Menil je, da bi morali zaslišati Trumpa in njegovega ministra za trgovino Howarda Lutnicka.

"Odbor je vabilo na zaslišanje utemeljil s predpostavko, da imam informacije v zvezi s preiskavami kriminalnih dejavnosti Jeffreyja Epsteina in Ghislaine Maxwell. Naj bom čim bolj jasna. Nisem jih imela. Ne spomnim se, da bi gospoda Epsteina kadarkoli srečala," je dejala Hillary Clinton. Kasneje je novinarjem zatrdila, da ni nikoli letela z njegovim letalom ali obiskala njegovega otoka, domov ali pisarn.