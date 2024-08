Helikopter trčil v streho hotela: pilot umrl, več sto gostov evakuirali #video

V mestu Cairns na severovzhodu Avstralije je helikopter ponoči trčil v streho hotela Hilton. Po navedbah policije je v nesreči umrl pilot, čigar identiteto še ugotavljajo. Nesreča je povzročila eksplozijo in požar na strehi, zato so preventivno evakuirali več sto gostov, dva so zaradi vdihavanja dima odpeljali v bolnišnico.