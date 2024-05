Hamas sprejel predlog za prekinitev ognja v Gazi

"Vodja Hamasa Ismail Hanija je opravil telefonski pogovor s predsednikom katarske vlade šejkom Mohamedom bin Abdulrahmanom Al Tanijem in egiptovskim ministrom za obveščevalne dejavnosti Abasom Kamelom ter ju obvestil, da je Hamas odobril njun predlog glede sporazuma o prekinitvi ognja," je sporočilo gibanje.

Neimenovan predstavnik Hamasa je medtem za francosko tiskovno agencijo AFP povedal, da je "žogica zdaj na strani" Izraela. Ali se bo Izrael s predlogom strinjal ali pa bo njegovo uveljavitev blokiral, je dejal. Izrael je sporočil, da je Hamas sprejel "omehčan predlog Egipta", s katerim se Izrael ne strinja.

Podrobnosti sprejetega predloga še niso znane, vključno s tem, kaj to pomeni za talce, ujete v Gazi.

V Gazi so novico, da je Hamas predlog sprejel, pozdravili.

Gazans when they heard the news of Hamas accepting a deal



May their happiness end in full bloom with it actually happening. pic.twitter.com/wel6gFpAdW