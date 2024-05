Ameriški državni sekretar Antony Blinken je v sredo ob koncu svoje sedme turneje po Bližnjem vzhodu od 7. oktobra, ko je izbruhnila vojna med palestinskim gibanjem Hamas in Izraelom, pozval Hamas, naj sprejme načrt za premirje. Izrael je sicer opozoril, da se bodo vojaške operacije kljub morebitnemu premirju nadaljevale.

"Hamas mora reči da," je dejal Blinken po obisku kibuca Nir Oz v Izraelu, mejnega prehoda Kerem Šalom z Gazo in pristanišča Ašdod, ki naj bi ga uporabili za pošiljanje pomoči v Gazo. Pozneje je dodal, da Hamas mora sprejeti dogovor, če "mu ni vseeno za palestinsko ljudstvo".

Uradnik Hamasa: V zelo kratkem času se bomo odzvali na načrt

Uradnik Hamasa je dejal, da se bo islamistična skupina v zelo kratkem času odzvala na načrt, ki so ga predlagali posredniki, da bi za 40 dni ustavili spopade in zamenjali več deset izraelskih talcev za veliko več palestinskih zapornikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vendar pa cilj skupine ostaja konec vojne, ki se je začela 7. oktobra lani, ko je gibanje Hamas izvedlo napad na Izrael, je za AFP povedal predstavnik Hamasa Suhail al-Hindi.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu tega ne sprejema in je v torek ponovil obljubo, da bo poslal izraelske kopenske sile v mesto Rafa na skrajnem jugu Gaze, kljub veliki zaskrbljenosti mednarodne javnosti glede usode približno 1,5 milijona tamkajšnjih beguncev.

"Vstopili bomo v Rafo in odstranili tamkajšnje Hamasove bataljone - z dogovorom ali brez njega," je dejal Netanjahu.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je medtem opozoril, da bi izraelski napad na Rafo pomenil nevzdržno stopnjevanje, v katerem bi bilo ubitih več tisoč civilistov, še več sto tisoč pa bi jih bilo prisiljenih zbežati.

Blinken je v sredo sporočil, da je izraelskim voditeljem ponovno jasno povedal, da Washington nasprotuje večjemu napadu na Rafo.

V Kairu so potekali pogovori

V Kairu so v teh dneh potekali pogovori med posredniki ZDA, Egipta in Katarja za dogovor o premirju in dogovoru o izpustitvi talcev, ki bi prekinili najbolj krvavo vojno v zgodovini Gaze.

Izraelski uradnik je za AFP povedal, da bo vlada počakala na odgovor Hamasa do srede zvečer, preden se bo odločila, ali bo poslala svoje odposlance nazaj na pogovore v egiptovsko prestolnico.

Hindi, ki je govoril po telefonu z neznane lokacije, je dejal, da obstaja velik interes Hamasa in vseh palestinskih odporniških frakcij, da se konča ta nora vojna proti palestinskemu ljudstvu, vendar ne za vsako ceno.

Egiptovski zunanji minister Sameh Šukri je med obiskom francoskega kolega Stephana Sejourneja v Kairu vse strani pozval, naj pokažejo potrebno prožnost in prilagodljivost, da bi dosegli dogovor, ki bo ustavil prelivanje krvi Palestincev, poroča AFP.

Vojna se je začela z napadom Hamasa na jug Izraela 7. oktobra lani, v katerem je po izraelskih podatkih umrlo 1170 ljudi, večinoma civilistov. Pripadniki Hamasa so zajeli tudi okoli 250 talcev. Izrael ocenjuje, da je v Gazi še vedno 129 talcev.

V obsežni izraelski povračilni ofenzivi je bilo po podatkih ministrstva za zdravje v Gazi ubitih najmanj 34.568 ljudi, večinoma žensk in otrok.