V egiptovski prestolnici naj bi se danes nadaljevala pogajanja za premirje v Gazi, v katerih poleg delegacije palestinskega gibanja Hamas sodelujejo posredniki iz Egipta, Katarja in ZDA. Hamas zavrača vsakršen dogovor, ki ne vključuje trajnega premirja in konca vojne v Gazi, izraelska stran pa trdi, da stališča Hamasa onemogočajo dokončen dogovor.

Predstavniki Hamasa so ob začetku novega kroga pogajanj v soboto zavrnili vsak dogovor, ki ne bi prinesel konca vojne v Gazi, izraelskega voditelja Benjamina Netanjahuja pa so obtožili, da iz osebnih razlogov ovira sklenitev sporazuma, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izraelski uradnik, ki ni želel biti imenovan, je medtem v soboto za AFP dejal, da nenehne zahteve Hamasa po trajni prekinitvi ognja v vojni v Gazi ovirajo možnosti za sklenitev premirja. "Hamas do zdaj še ni opustil svoje zahteve po končanju vojne, kar onemogoča možnost za sklenitev dogovora," je povedal.

Zahteve Hamasa namreč vključujejo popoln konec vojne, vključno z umikom izraelske vojske iz Gaze. Izrael pa ni pristal na nobena zagotovila, da se bo vojna končala, so po navedbah AFP povedali uradniki v Jeruzalemu.

Hamas zahteva trajno prekinitev ognja

Dosedanja pogajanja so vsakokrat zastala, ker Hamas zahteva trajno prekinitev ognja, Netanjahu pa je večkrat obljubil, da bo Izrael uničil preostale borce palestinskega gibanja v mestu Rafa na jugu Gaze, kamor se je zateklo več kot milijon razseljenih palestinskih civilistov.

Predstavniki Hamasa želijo pred sklenitvijo dogovora dobiti zagotovila od ZDA, da Izrael ne bo začel kopenske invazije v Rafi, saj uradniki v Izraelu vztrajajo, da bo do napada prišlo - ne glede na to, ali bo dosežen dogovor o prekinitvi ognja, poroča katarska televizija Al Jazeera.

Izrael za zdaj še ni poslal delegacije v Kairo. Izraelski uradniki so dejali, da bo to storil le, če bo prišlo do "pozitivnih premikov" glede predlaganega okvira za dogovor in morebitne izmenjave talcev za palestinske zapornike.

Izraelski predlog za sklenitev premirja, ki je na mizi, vključuje 40-dnevno prekinitev ofenzive v Gazi in izpustitev palestinskih zapornikov v zameno za osvoboditev talcev, ugrabljenih med napadom Hamasa na Izrael 7. oktobra lani.

Izraelska ofenziva v Gazi se medtem nadaljuje - po zadnjih podatkih zdravstvenega ministrstva v oblegani palestinski enklavi je izraelska vojska od 7. oktobra lani ubila 34.654 ljudi, v zadnjem dnevu je število žrtev naraslo za 32. Še najmanj 77.908 ljudi je ranjenih.