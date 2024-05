V izraelskem obstreljevanju ranjenih najmanj deset Palestincev

V izraelskem obstreljevanju begunskega taborišča Nuseirat v osrednji Gazi je bilo ranjenih najmanj deset Palestincev, danes poroča katarska televizija Al Jazeera. Izraelske sile so potrdile, da izvajajo napade v tem delu enklave, potem ko naj bi palestinski borci proti njim v sredo od tam izstrelili več izstrelkov.

Izraelska vojska je na družbenem omrežju Telegram sporočila, da je napadla palestinske borce in njihovo infrastrukturo v osrednjem delu Gaze, vključno s podzemnimi predori. Po njenih navedbah so napade izvedli v odgovor na izstrelke, ki so jih palestinski borci v sredo uperili proti izraelskim silam.

Po poročanju Al Jazeere je izraelsko obstreljevanje v begunskem taborišču Nuseirat v osrednji Gazi zahtevalo najmanj deset življenj, palestinske oborožene skupine pa se na območju spopadajo z izraelsko vojsko. Nad mestom Rafa na skrajnem jugu enklave naj bi medtem krožili izraelski brezpilotni letalniki in domnevno zbirali podatke o potencialnih ciljih v mestu.

Netanjahu opravil telefonski pogovor s Scholzem

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je danes opravil telefonski pogovor z nemškim kanclerjem Olafom Scholzem, so sporočili iz Berlina. "Govorila sta o prizadevanjih za izpustitev vseh talcev, ki jih zadržuje gibanje Hamas, in o prekinitvi ognja," je v izjavi povedal tiskovni predstavnik nemške vlade. Dodal je, da sta voditelja govorila tudi o dobavi humanitarne pomoči v Gazo.

O istih temah ter "operativnem dogajanju" v severnem in južnem Izraelu pa sta v telefonskem pogovoru razpravljala izraelski obrambni minister Joav Galant in njegov ameriški kolega Lloyd Austin, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

V izraelskih napadih na območju Gaze je bilo od 7. oktobra lani ubitih najmanj 34.596 Palestincev, je danes sporočilo ministrstvo za zdravje v enklavi. Še najmanj 77.816 ljudi je ranjenih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.