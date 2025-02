Hamas predal trupla štirih talcev, Izrael izpustil več kot 600 Palestincev

Izrael je potrdil, da je prejel krste s posmrtnimi ostanki štirih talcev, in sporočil, da je začel postopek njihove identifikacije.

Hamas pa je potrdil, da je Izrael izpustil več kot 600 zapornikov. Na desetine se jih je že vrnilo na okupirani Zahodni breg in v Gazo, kjer so jih pričakale množice, poroča BBC.

Kot je sporočil Hamas, Izrael zdaj "nima druge izbire", kot da začne pogajanja o drugi fazi prekinitve ognja.

S to izmenjavo sta Izrael in Hamas izpolnila zaveze v okviru prve faze dogovora o prekinitvi ognja v Gazi, ki se sicer izteče v soboto. Podrobnosti o načrtovani naslednji fazi še niso dogovorjene. Hamas je sicer nedavno sporočil, da so v drugi fazi dogovora pripravljeni hkrati predati vse preostale še živeče talce. V zameno zahtevajo trajno premirje in popoln umik izraelskih sil iz palestinske enklave.