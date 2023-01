Guterres v Davosu opozarja: Svet se spopada z orkanom pete kategorije

Svet se spopada z "orkanom pete kategorije", je danes na Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu v Švici opozoril generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Med krizami, ki so medsebojno prepletene, je izpostavil grozečo svetovno recesijo, vojno v Ukrajini in poglabljanje neenakosti. Kot največjo je izpostavil podnebno krizo.

"Naš svet je na številnih področjih zajel popoln vihar," je Guterres dejal zbranim svetovnim voditeljem in vodilnim gospodarstvenikom, nato pa številne medsebojno povezane krize primerjal z "avtomobili v verižnem trčenju", poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Med krizami je navedel grozečo svetovno recesijo, vojno v Ukrajini, poglabljanje neenakosti, hitro razvijajočo se krizo življenjskih stroškov, naraščanje dolga v ranljivih državah ter posledice pandemije covid-19, ki še niso minile.

Za podnebno krizo ocenil, da je bitka izgubljena

Izpostavil je, da covid-19 še vedno obremenjuje gospodarstva in da se svet ni naučil lekcij na področju globalnega zdravja, ki jih je prinesla pandemija. "Niti približno nismo pripravljeni na prihodnje pandemije," je opozoril.

Najbolj gorečo retoriko pa je prihranil za podnebno krizo, saj je ocenil, da je "bitka izgubljena" in da vsak teden prinaša "novo podnebno grozo".

Ocenil je, da je zaveza o omejitvi dviga globalne temperature na 1,5 stopinje Celzija nad predindustrijsko ravnijo skoraj izpuhtela in da svet drvi proti dvigu temperature za 2,8 stopinje.

Nekaj najostrejših besed je namenil industriji fosilnih goriv. Velika naftna podjetja je obsodil, da "širijo veliko laž" o svoji vlogi pri globalnem segrevanju in da bi zaradi skrivanja informacij glede vplivov na globalno segrevanje morali odgovorne sodno preganjati, tako kot so tobačno industrijo.

Izpostavil je, da so se določena naftna podjetja že v 70. letih prejšnjega stoletja zavedala škodljivih učinkov svojih izdelkov na planet, a so ugotovitve svojih znanstvenikov tako kot tobačna industrija ignorirala.

"V popolni nevihti ni popolnih rešitev"

Nedavno objavljena študija v ugledni reviji Science je pokazala, da je imel naftni velikan ExxonMobil že v 80. letih prejšnjega stoletja izjemno natančne napovedi globalnega segrevanja, ki so jih izdelali njegovi znanstveniki in ki so se čez desetletja izkazale za točne. Kljub temu družba že leta javno dvomi o znanstvenih spoznanjih na tem področju, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Guterres je ocenil, da se je treba vseh konfliktov lotiti z reformo svetovnega finančnega sistema in večjim angažiranjem v boju proti podnebni krizi. "V popolni nevihti ni popolnih rešitev. Lahko pa si prizadevamo za obvladovanje škode in izkoristimo priložnosti," je dejal.

Petkrat zapored je ponovil, da je "razočaran in jezen" zaradi razlik med bogatimi in revnimi. Izpostavil je, da je treba v svetovni finančni sistem vgraditi "pravičnost" in da morajo razvita gospodarstva skupine G20 storiti več za pomoč državam v razvoju, vključno z državami, ki so izpostavljene najhujšim posledicam podnebnih sprememb.