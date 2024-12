Nove sirske oblasti so v četrtek aretirale uradnika vojaškega pravosodja iz časa režima Bašarja al Asada, ki naj bi bil odgovoren za številne smrtne kazni ljudi v zloglasnem zaporu Sajdnaja blizu Damaska, je sporočil Sirski observatorij za človekove pravice. Mohameda Kandža Hasana so prijeli v provinci Tartus, trdnjavi Asadovega klana.

Pregled pomembnejših dogodkov dneva:



10.15 V Siriji prijeli uradnika v povezavi z usmrtitvami v času Asadovega režima

9.45 ZN po izraelskih napadih na Jemen izrazili zaskrbljenost in pozvali k zadržanosti

Sirske oblasti so v sredo sprožile operacijo za aretacijo generala Kandža Hasana v obalni provinci Tartus na zahodu države, ki velja za trdnjavo alavitske manjšine, ki ji pripada tudi strmoglavljeni predsednik Bašar al Asad, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pri tem so izbruhnili spopadi med varnostnimi silami in oboroženimi moškimi, ki so skušali preprečiti aretacijo, v njih pa je bilo po podatkih sirskega observatorija ubitih 14 pripadnikov varnostnih sil in sedem oboroženih moških.

Syria: Fallen Assad dictatorship's Major General Muhammad Kanjo Hassan captured in Khirbet al-Ma'za.



He oversaw mass torture and executions in the infamous Sednaya prison near Damascus. pic.twitter.com/7we7iSP5el — The Global 202 (@theglobal202) December 27, 2024

Kot še navaja observatorij, so Kandža Hasana prijeli v kraju Kirbet al Maza skupaj z dvajsetimi člani njegovega varnostnega spremstva. Nekdanji vodja vojaškega pravosodnega oddelka in terenskega sodišča naj bi "izrekel smrtne kazni in neutemeljene sodbe na tisoče ljudem", zaprtih v Sajdnaji.

Zloglasni zapor Sajdnaja Foto: Reuters

V zloglasnem zaporu, ki se nahaja blizu sirske prestolnice Damask, so v času Asadovega režima izvajali izvensodne usmrtitve in mučenja, kompleks pa je poosebljal grozodejstva, storjena nad Asadovimi nasprotniki, poroča AFP.

Nacionalna koalicija sirskih opozicijskih sil v izgnanstvu je pozdravila aretacijo Kandža Hasana in jo opisala kot "pomemben korak na poti do pravice in pregona tistih, ki so zagrešili zločine proti sirskemu ljudstvu".

Združenje pripornikov in pogrešanih oseb zapora Sajdnaja ocenjuje, da je bilo od leta 2011 v zapor odpeljanih 30 tisoč ljudi, pri čemer so jih izpustili le okoli 6.000. Ostali ostajajo pogrešani, dodaja AFP.

Vodja novih sirskih oblasti Ahmed al Šara je obljubil, da bodo preganjali vse nekdanje visoke uradnike pod Asadovim režimom, odgovorne za vojne zločine in mučenje.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je nedavno stopnjevanje spopadov med jemenskimi hutijevci in Izraelom ter četrtkove zračne napade izraelske vojske na letališče v Sani, kjer se je tedaj nahajal tudi vodja Svetovne zdravstvene organizacije, označil za posebej zaskrbljujoče. Vse vpletene strani je v četrtek znova pozval k zadržanosti.

Guterresa skrbi nevarnost nadaljnjega zaostrovanja v regiji in znova poziva vse vpletene strani k prenehanju vojskovanja in zadržanosti, je sporočil tiskovni predstavnik generalnega sekretarja ZN Stephane Dujarric.

Kot je pojasnil, Guterres opozarja, da "letalski napadi na pristanišča v Rdečem morju in letališče v Sani predstavljajo resno tveganje za humanitarne operacije v času, ko na milijone ljudi potrebuje življenjsko pomembno pomoč," poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vodja ZN je ob tem obsodil tudi hutijevske upornike zaradi "leto dolgega zaostrovanja (...) v Rdečem morju in regiji, ki ogroža civiliste, stabilnost regije in svobodo pomorske plovbe".

Izraelska vojska je trdila, da so bili njeni napadi odgovor na napade hutijevskih upornikov na Izrael. V sredo so bili namreč iz Jemna nad Izrael izstreljeni dva brezpilotna letalnika in balistična raketa, pred tem pa so hutijevci v soboto izstrelili raketo na Tel Aviv, pri čemer je bilo ranjenih 16 ljudi.

Tarče četrtkovih izraelskih napadov so bili med drugim energetska infrastruktura v Hodejdi, vojaška baza Al Dajlami in bližnje letališče v Sani, kjer se je v času napada nahajal generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ghebreyesus v napadu ni bil ranjen. Je pa izraelska vojska poškodovala enega od članov njihove posadke, je vodja WHO sporočil na omrežju X in dodal, da je tudi drugo osebje ZN na varnem.

Jemenski uporniki od začetka vojne v Gazi 7. oktobra lani občasno izstreljujejo rakete in drone proti Izraelu, z napadi na tovorne ladje pa so večkrat tudi povzročili motnje v prometu na ključni pomorski poti v Rdečem morju in Adenskem zalivu. Kot motiv za vsa našteta dejanja navajajo solidarnost s Palestinci v Gazi, ki trpijo zaradi izraelske ofenzive.