Izraelska vojska je danes izvedla zračne napade na pristanišče in energetsko infrastrukturo v Jemnu, potem ko je ponoči prestregla raketo, izstreljeno iz te države. Pri tem je po lastnih navedbah zadela položaje uporniških hutijevcev na zahodni obali in v notranjosti Jemna, poročajo tuje tiskovne agencije.

Pregled pomembnejših dogodkov dneva:



6.45 Izrael napadel pristanišče in energetsko infrastrukturo v Jemnu

Po poročanju hutijevskih medijev so bile tarča napadov elektrarne v prestolnici Sena, naftni objekti in pristanišče Hodajda. Napadi so zahtevali tudi smrtne žrtve in poškodovane, še poročajo mediji, ki ne navajajo podrobnosti.

Izrael je ob napadih posvaril hutijevske voditelje, da bo "izraelska dolga roka" dosegla tudi njih.

Pred napadi so se na več območjih v osrednjem delu Izraela, vključno s Tel Avivom, oglasile opozorilne sirene, potem ko je bila iz Jemna izstreljena raketa na izraelsko ozemlje.

Jemenski hutijevci so del t. i. osi upora proti Izraelu, ki pod okriljem Irana združuje več oboroženih skupin v regiji. Od začetka vojne v Gazi 7. oktobra lani občasno izstreljujejo rakete in drone proti Izraelu, z napadi na tovorne ladje pa so večkrat tudi povzročili motnje v prometu na ključni pomorski poti v Rdečem morju in Adenskem zalivu.