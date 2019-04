Guterres spet poziva k prekinitvi ognja v nemirni Libiji

Generalni sekretar ZN je med drugim izpostavil nujnost obnove resnega političnega dialoga ter priznal, da uporniški general Halifa Haftar ni poslušal njegovega poziva, naj ne začenja ofenzive na Tripoli, ko se je z njim minuli teden srečal med obiskom v Libiji.

Varnostni svet ZN se je sestal na zahtevo Velike Britanije in Nemčije, da bi govorili o predlogu resolucije o prekinitvi ognja v Libiji, pa tudi o pozivu stranema h končanju spopadov, ki naj bi ga varnostni svet sprejel na eni od prihodnjih sej.

Uporniške sile generala Haftarja začele ofenzivo za zavzetje Tripolija

Uporniške sile Libijske narodne vojske (LNA) generala Haftarja so prejšnji teden začele ofenzivo za zavzetje libijske prestolnice, enote mednarodno priznane libijske vlade pa so v nedeljo začele protiofenzivo. LNA, ki nadzoruje dele ozemlja na vzhodu in jug Libije, proti prestolnici prodira z juga in jugovzhoda.

Haftarjeva ofenziva na Tripoli je vzbudila bojazni, da bo prišlo do zaostritve konflikta v Libiji, ki je v kaosu od strmoglavljenja režima Moamerja Gadafija leta 2011. Foto: Reuters

Poročajo tudi o spopadih južno od prestolnice, od koder naj bi zbežalo najmanj šest tisoč ljudi. Lokalne oblasti se bojijo humanitarne katastrofe v primeru spopadov v Tripoliju, kjer živi dva milijona ljudi. Haftarjeva ofenziva na Tripoli je vzbudila bojazni, da bo prišlo do zaostritve konflikta v Libiji, ki je v kaosu od strmoglavljenja režima Moamerja Gadafija leta 2011.