Gruzijski parlament odstopil od spornega zakona o tujih agentih

Po množičnih protestih so gruzijski poslanci danes v drugem branju zavrnili sporni predlog zakona o tujih agentih. Ta po ocenah kritikov spominja na ruski zakon, ki ga Kremelj uporablja za utišanje opozicije in kritikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Potem ko je vladajoča stranka Gruzijske sanje umaknila podporo zakonu, je parlament s 35 glasovi proti in enim za danes zavrnil zakon v drugi obravnavi. V torek ga je v prvi obravnavi sprejel in sprožil množične proteste, na katerih so v torek in sredo izbruhnili tudi spopadi s policijo, ki je proti protestnikom uporabila solzivec in vodne topove.

Zakon je določal, da se morajo nevladne organizacije in neodvisni mediji, ki se več kot 20-odstotno financirajo iz tujine, registrirati kot tuji agenti.

Zakon bi lahko ogrozil prizadevanja Gruzije za članstvo v EU

Zakonu nasprotujeta gruzijska opozicija in Evropska unija, saj v njem vidita sredstvo za omejevanje dejavnosti medijev in nevladnih organizacij po vzoru podobnega zakona, ki so ga leta 2012 sprejeli v Rusiji. Mnogi se tudi bojijo, da bi zakon lahko ogrozil prizadevanja Gruzije za članstvo v EU.

Po protestih je vladajoča stranka Gruzijske sanje v četrtek napovedala, da bo predlog zakona umaknila. Opozicijske stranke so kljub temu napovedale nadaljevanje protestov zaradi pomanjkanja zagotovil, "da je Gruzija trdno na prozahodni poti".

Več kot 30 tisoč ljudi se je tako v četrtek zvečer znova zbralo v glavnem mestu Tbilisi na tretjih zaporednih demonstracijah. Mnogo govorcev je pozivalo k predčasnim parlamentarnim volitvam, nekateri pa so vlado pozvali k sprejemu reform za napredovanje države na poti v EU. Več ukrepov vlade, kot je zakon o tujih agentih, je namreč vzbudilo dvom o ohranitvi prozahodnih prizadevanj, opozicija pa jo obtožuje, da podpira Moskvo.